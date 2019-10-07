Fatih Terim Selçuk İnan'ın üstünü çizdi, Linnes ise geri dönüyor

Galatasaray'da sezon başı kadroya dahil etmediği Linnes, Ocak ayında takıma geri dönecek. Terim, Gençlerbirliği maçında gösterdiği performans sonrasında ise Selçuk İnan'ın üstünü çizdi.

07.10.2019 09:30
Fatih Terim Selçuk İnan'ın üstünü çizdi, Linnes ise geri dönüyor

Fatih Terim'in sözleri sonrasında gözler de devre arasında yapılacak değişikliklere çevrildi.

Şimdilik ilk adım olarak Martin Linnes'in sahalara dönüşü planlanıyor. Linnes'i devre arasında kadroya alacak olan İmparator bu süre içinde Norveçli oyuncuyu hazırlayacak.

İtalyan kondisyoner Bartali, Linnes ile özel olarak ilgilenecek ve oyuncu U19 hazırlık maçlarında oynayacak.

SELÇUK İNAN ŞANSINI KAYBETTİ

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Selçuk İnan'ın, Gençlerbirliği maçı sonrasında sezonun kalanında forma şası bulamayacağı öğrenildi.

Fatih Terim'in Selçuk'a çok sinirlendiği ve kupa maçlarında bile şans vermeyi düşünmediği öğrenildi.

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YORUMLAR (17)

  • RECEP:
    hocam şu kaptanlık pazu bandınıda artık musleraya verelim hem efendili, hemde azmiyle bunu fazlasıyla hak ediyor.
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  • RECEP:
    selçuk kardeşimizde bizimdir amao gidecekki yeni selçuklar gelsim bak bülent hocaya , yine senin eserin , bakokan hocaya yinesenin eserin lütfen artık kendi gençlerimizi görelim trabzon spor bunu iyi yapıyor . başarının anahtarı azim ve mücaledeleci olmaktan geçer bu da enfazla sizde var. başarılar kaybedilmiş bişey yok.
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  • HAMDİ:
    selçukun daha 3 sene evel gitmesi lazımdı bazen yanlış işler yapıp kuşbeyinlileri sevindiriyorsun yazık
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  • RAA:
    vah Terim vah cok zavallisin sen nasil olduda bu durumlara düstün senden degil teknik direktör artik bir halt olmaz sen birak bu isleri artik
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  • SADAS:
    EMRE MOR VARKEN 34 YAŞINDAKI YAŞLI BENCİL BABELİ ISRARLE HER MAÇ 90 DK MAÇTA TUTMANIN SIRRI NEDİR HOCAM HEPİMZİN GÖRMEYİPTE SİİZİN GÖRDÜĞNZ BİR ŞEY Mİ VAR BU ÇÖPTE
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  • GALATASARAY!:
    Bizim düsük halimiz BJK nin önündeyse, sampiyonluga oynuyorsa iste bizim büyüklügümüz! Türkiyede tek büyü ktakim var oda Galatasaray! Sampiyon Galatasaray yazdiracagiz!
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  • MERSİNİ:
    Şu futbol dünyasında işiniz bile yok aslında ama zoraki yer alıyorsunuz siz önce şu beşiktaş jimnastik külübü olmaktan çıkın sonra gelip futboldan bahsedin :D
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  • DOĞRU:
    çok geç kararlar bunlar seyirci olarak biz bıktık, sıkıldık artık gs maçlarını izlemekten her maça fatih hoca artık bişeyler yapmıştır takım güzel oynar diye gittik ama yok bu takım adam olmaz.
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