Fatih Terim, Ozan Kabak'ın kiralanmasını istiyor!

Luyindama ve Marcao'nun performansından memnun olmayan Teknik Direktör Fatih Terim, prensi Ozan Kabak'ın Schalke 04'ten kiralanmasını istiyor.

08.10.2019 16:49
Fatih Terim, Ozan Kabak'ın kiralanmasını istiyor!

Gençlerbirliği maçından sonra bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını açıkça dile getiren ve ocak ayını işaret eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski yıldızı için düğmeye bastı. Akşam'da yer alan habere göre Fatih Terim'in defans hattına takviye yapma arayışına koyulduğu ve Schalke'de forma giyen eski öğrencisi Ozan Kabak'ın kiralanmasını istediği öğrenildi.

ALMANYA'DA YEDEK BEKLİYOR

Sarı kırmızılılarda Luyindama – Marcao ikilisinden pek memnun olmayan Terim'in Ozan Kabak'la görüşeceği anlaşılırken, genç stoperin Almanya'da genelde yedek kulübesinde oturması Galatasaray'ı harekete geçirdi.

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YORUMLAR (2)

  • AZ:
    bırakın avrupa da kalsın kendini geliştirsin, her giden 6 ay sonra ya dönüyor, yada dönecek haberleri çıkıyor, Galatasaray 2 sene önceki Beşiktaş'' ın yaptığı hataları yapıyor inatla, şampiyonluklar geldikten sonra yıldız isimlere yönelmesi ve bol keseden parayı dağıtması kulübü batıracak
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