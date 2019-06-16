Fatih Terim, Onyekuru ve Bruma ikilisini birden istiyor!

Sezon biter bitmez transfere start veren Galatasaray'da, çalışmalar iyice hızlandı. Fatih hoca, 1 Temmuz'da takımı toplamayı düşünürken, bu tarihe kadar bazı isimlerin açıklanması hedefleniyor. Özellikle kanat transferinde yoğun hareketlilik var. Babel ile her konuda anlaşan ve 1 hafta içinde Hollandalı yıldızı KAP'a bildirecek olan Galatasaray'da, Feghouli de kadroda olduğu için ilk etapta ekstradan 1 kenar oyuncusunun takıma kazandırılması planlanıyordu. Ancak Terim, karar değiştirdi.

2 İSİM DE KİRALANACAK

Öyle ki Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamayı amaçlayan Aslan'da, Bruma alternatif görülüyordu. Fakat İmparator, şartların oluşması halinde iki ismin birlikte transfer edilmesini istedi.Babel'i bazı maçlarda yardımcı forvet olarak ileride görevlendirmeyi düşünen Fatih hoca, Feghouli'yi ise zaman zaman forvet arkasında yani 10 numarada oynatma fikrinde.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra en büyük hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen Terim, yönetimle yaptığı görüşmede 3 kulvarda sonuna kadar gideceklerini vurgulayıp, Onyekuru ile Bruma'nın beraber transfer edilmesi halinde kanatlarda sorun yaşamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine yönetim iki ismi de kiralamak için harekete geçti.

(Fanatik)