Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü: Önemli bir karakter

09.08.2019 21:26

Galatasaray, Fiorentina ile İtalya'da oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Floransa şehrine geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Fatih Terim, "19 sene önceden bahsediyoruz. O zaman böyle antrenörlerin hala da öyle de Avrupa'da İtalya gibi bir ülkede çalışabilmesi kolay değildi. Çok heyecanlıydık, istekliydik, arzuluyduk. Ne ben onları unuttum ne de onlar beni. Fiorentina benim ikinci yuvam. Galatasaray ve Fiorentina'yı ayrı tutmak lazım. Burada beni en çok etkileyen şey çok samimi bir sevgi görmemdi. Ben ve ailem burada çok mutlu olduk. Burada bir İtalyan gibi yaşadık, burası evimiz oldu. Arada buraya geliyorum, onlar da davet ettiler. Fiorentina benim için hep ayrı kalacak. Bana Federico Chiesa'yı beğeniyor musun diye sordular. Bende beğendiğimi ancak Enrico Chiesa'nın daha büyük oyuncu olduğunu söyledim. Umarım geçer dedim" diye konuştu.

"BU KADAR YILDAN SONRA HALA İLGİ VARSA DEMEK Kİ GÜZEL ŞEYLER YAPMIŞIM"

Floransa'da kendisine duyulan sevgiyi, sıcaklığı her zaman hissettiğini belirten Terim, "Normalde lige bir hafta kala yapılacak bir hazırlık maçı bu. İtalya basınının bu kadar ilgi göstermesi, Fiorentina ile biz yan yana gelince dikkat çekiyoruz. Sağ olsunlar ben ne zaman İtalya'ya gelsem ilgilerini esirgemiyorlar. Gecen sene Atletico Madrid - Juventus maçın gitmiştim. Orda da aynı ilgi oldu. Bu kadar yıldan sonra hala ilgi varsa demek ki güzel şeyler yapmışım demek ki. Kime sorarsanız sorun orada bir sıkıntı yok. Rahat rahat sorabilirsiniz. Demin de söyledim, samimi bir sevgidir. Ben burada her gün antrenman sonrasında merkezdeydim. Beraber yaşadım. Bir de burada başka şehirlerde olmayan, az şehirde olan bir şey var. Çoğunluk Fiorentinalıdır. Önemli bir şehir. Rönesansın doğduğu yer. Tarihi müthiş bir şehir. Dolayısıyla herkesi içlerine katmıyorlar ama Allah'a şükür bizi kendilerinin yerine koydular, sağ olsunlar. Bana her zaman o sevgiyi, o sıcaklığı hissettirdiler. Hala da öyle" ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU YORUMU

Terim, "Hakan Çalhanoğlu beğendiğim bir oyuncu, milli takımda olduğum dönemde de onu sürekli oynattım. Sahada her şeyi yapabilen bir oyuncu, çok önemli bir karakter. Bu sene de ona güveniyorum, iyi işler yapacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA