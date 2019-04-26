Fatih Terim, Malatyaspor Maçında Oynamak İstemeyen Younes Belhanda'nın Biletini Kesti
Fenerbahçe derbisinde "Kırmızı kart görebilirim" diyerek oyundan çıkmak isteyen Belhanda, Yeni Malatyaspor maçında da oynamak istemedi. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'i bir kalemde silen Fatih Terim, şimdi de Belhanda'ya kapıyı gösterdi.
Ocak ayında Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayıran Fatih Terim, her iki oyuncuyu kastederek 'Çalışma kültürlerimiz birbirimize uymuyor' açıklaması yapmış, tecrübeli hoca Galatasaray camiasına gereken mesajı yollamıştı.
BELHANDA DA AYNI ŞEYLERİ YAPMAYA BAŞLADI
Kritik Sivasspor maçı öncesi eşiyle birlikte Maldivlere giden Serdar Aziz ve sık sık sakatlık problemleri yaşıyorum diyerek takımını yalnız bırakan Eren Derdiyok'u bir kalemde silen Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında oyundan çıkmak isteyen ve dün akşam Malatyaspor maçına çıkmayan Belhanda'yla ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.
FATİH TERİM, BELHANDA'YI GÖNDERECEK
Ağır sakatlık sorunları yaşanmadığı sürece her futbolcusunu yanında görmek isteyen tecrübeli teknik adam, Belhanda'nın hayati derece önemli olan maçlarda görev almak istememesi karşısında hayli şaşırdığı öğrenilirken, Terim'in Serdar ve Eren'de olduğu gibi Faslı '10' numarayı da sezon biter bitmez takımdan göndereceği belirtildi. Bu sezon çıktığı 31 maçta 4 gol 6 asist yapan Belhanda'nın Suudi Arabistan'a gideceği tahmin ediliyor.
(Akşam)
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yalan yağğğğğğCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aynen bu haber değrudur ve böyle bir duyuru yu ben yaptım zaten buna güvenebilirisniz ( ? Younes Belhanda neden gidecek ? ) derseniz aynı anlatdığı gibi .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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arkadaş sözde müslümanım diyor ama aldıgı paranın çeyregini hak etmiyor bu adam takımda kalırsa serdar azize çok yazık oldu benceCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bütün kuzey afrikalıları sepetleyin gitsin(gs, fb) adamlardaki ego ve kapris portekizlilerde bile yok! Zaten oynasalardı gs şampiyonlar liginde başarı kazanır, ligdede farkı açarduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İnşallah terimin biletinin kesildiği zamanıda görecez, federesyon rüzgarı arkasına almış gidiyor bu rüzgar yakında tersten esecek bakalım terim bey nasıl tepki verecekCevap Yaz 2 12 Yayından Kaldır