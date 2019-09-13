Fatih Terim maçı locadan takip etti

Galatasaray'da cezalı olan Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş, Kasımpaşa maçını locadan takip etti.

13.09.2019 22:12
Fatih Terim maçı locadan takip etti

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Terim mücadeleyi locadan takip etti. Cezaları olan yardımcı antrenörler Ümit Davala ile Hasan Şaş da deneyimli teknik adamla birlikte maçı izledi.

TERİM'E TRİBÜNLERDEN DESTEK

Fatih Terim, ligin 3. haftasındaki Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamalardan dolayı ilk önce 4 maç ceza almıştı. Ceza, itirazdan sonra 3 maça düştü. Terim, cezasının ilk maçını Kasımpaşa karşısında çekti. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla Fatih Terim'e yanlarında olduklarını gösterdi.

Fatih Terim maçı locadan takip etti
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (2)

  • DEMET:
    vAYBE NE HOCA AMA, gs IN KADROSU, TARAFTARI, BAŞKANI YOK BİR fatih VAR, VARSA YOKSA terim, EEE BU ÜLEKED MAFYA OLACAKSIN, ALDIĞIN PARANIN YARISINI MEDYANIN ANLI ŞANLI KALEMŞÖRLERİ İLE TATİLE ÇIKACAKSIN PEK TABİİKİ OTURMANDA, KALKMANDA HABER OLACAK,
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