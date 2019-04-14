Fatih Terim, Maç Sonunda İsyan Etti: Korkaksanız Yapmayın

Fenerbahçe, Süper Ligin 28. haftasında Ülker Stadında Galatasaray'ı konuk etti. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda isyan etti. Terim, "Çok rahat kazanacağımız maçı berabere bitirdik, çok üzgünüm" diye konuştu.

"KARDEŞİM FAULÜ VERECEKSİN"

Terim, "Kardeşim faulü vereceksin, VAR'a gideceksin, VAR Bülent Yıldırım, sen çağıracaksın, bir önceki pozisyonda kart diye uyaracaksın. O zaman bu işi niye yapıyorsun kardeşim? Korkaksanız yapmayın. Yok gelenek bozulmamış, yine yenilmemiş falan, ben onları umursayan biri değilim. Galatasaray'ın burada unutulmaz hatıraları var, ben onları önemseyen biriyim." dedi.