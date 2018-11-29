Fatih Terim, Lokomotiv Moskova Maçında Çileden Çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Yedek kulübesinde ise Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı.

RZD Arena'da oynanan mücadelenin 82. dakikasında Eren'in hatalı pası sonrası Moskova, tehlikeli bir atak geliştirdi. Pozisyonun sonunda Moskovalı futbolcu Igor Denisov'un şutu kaleyi bulmadı.

ELDİVENLERİ ÇIKARDI, YEDEK KULÜBESİNE VURDU

Yedek kulübesinden pozisyonu izleyen Terim sinirlerine hakim olmakta oldukça zorlandı. Terim, ellerindeki eldivenleri çıkartıp yere fırlattı. Ndiaye'nin savunmada yaptığı hatalar da pahalıya mal oldu, Fatih Terim çileden çıktı ve onu derhal oyundan alarak Selçuk İnan'ı sahaya sürdü.

Terim pozisyondan 5 dakika sonra hırsını alamayarak bu sefer su şişelerini yere fırlattı.