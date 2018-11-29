Fatih Terim, Lokomotiv Moskova Maçında Çileden Çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçında takımının yaptığı hatalara çok sinirlendi, eldivenleri yere fırlatan Terim, yedek kulübesinin camlarına da vurdu.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Yedek kulübesinde ise Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı.
RZD Arena'da oynanan mücadelenin 82. dakikasında Eren'in hatalı pası sonrası Moskova, tehlikeli bir atak geliştirdi. Pozisyonun sonunda Moskovalı futbolcu Igor Denisov'un şutu kaleyi bulmadı.
ELDİVENLERİ ÇIKARDI, YEDEK KULÜBESİNE VURDU
Yedek kulübesinden pozisyonu izleyen Terim sinirlerine hakim olmakta oldukça zorlandı. Terim, ellerindeki eldivenleri çıkartıp yere fırlattı. Ndiaye'nin savunmada yaptığı hatalar da pahalıya mal oldu, Fatih Terim çileden çıktı ve onu derhal oyundan alarak Selçuk İnan'ı sahaya sürdü.
Terim pozisyondan 5 dakika sonra hırsını alamayarak bu sefer su şişelerini yere fırlattı.
YORUMLAR (40)
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Eyy Abdurrahim Albayrak. Paramız yok dediniz yanlış hesap yaptınız. Uefa gelirlerini hiçe sayarak aptal bir finansal tablonuza gvenip golcü alabilecekken golcü almadınız. Alın size bir golcü almadınız bizi ne hale düşürdünüzi. Utanın. Utanın. Eren Derdiyok ile devam edin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen de bizi çıldırtıyorsun Fatih Terim Fenerliler gibi başım Bugün önde gezmeye başladıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yine avrupada ülkemizi rezil ettiniz. lokomotif treni 14 yıldır hiç bir takımı yenememiş. rekoru kırdınız. ya sizi fransa ligi kabul etmiyormu neden Türkiyede oynuyor bu fransız takımı? fransa 2. l, gde oynayın ülkemizi rezil etmeyin. hatırlayın conconlar en son şampiyonlar ligi oynadığınızdada rekorlar kırarak rezil olmuştunuz (eksi 19 averaj sıfır puan) bu yılda aynı :)))Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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türk futbolu biti tff nin ve buyuk kuluplerin tek dertleri kendi ceplerini doldurmak başka birsey degilCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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hocam hocam kendine gel araplar gibi yobazlık yapma çağdaş ol uygar ol medeni ol herşeyden önce insan ol sen paratorsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır