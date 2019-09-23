Fatih Terim, locada çılgına döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 berabere kaldıkları Malatyaspor maçında yaşanna bir pozisyon sonrasında çok sinirlendi. Tecrübeli çalıştırıcının sinirlendiği anlar kameralara da yansıdı.

23.09.2019 10:22
Fatih Terim, locada çılgına döndü

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda son dakikalarda yediği gol nedeniyle BtcTurkMalatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, Malatya'da maçı locadan takip ederken oyuncularının yaptığı hatalar sonrası zaman zaman sinirlendi. Terim'in bir pozisyonun ardından tepki gösterdiği anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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