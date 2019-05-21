Fatih Terim'in Sosyal Medyayı Sallayan Videosu: Robinho'ya Yumruk Gösterdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahalarında Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçta tribüne gönderilmişti. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sarı kırmızılı ekibin şampiyon olduğu Başakşehir mücadelesinde konuk ekip öne geçtikten sonra gerginlikler yaşandı. Bir pozisyon sonrasında Fatih Terim'in kendi yedek kulübesi önünden koşarak Başakşehir yedek kulübesinin oraya gelip dördüncü hakeme itiraz eden Robinho'ya yumruk gösterdiği görüntüler sosyal medyayı salladı.
Fatih Terim yarattığı gerginliğin ardından iki takım teknik heyet ve yedek kulübesinden bulunan isimlerde tartışmaya dahil oldular.
İSMAİL ÇİPE VE ADEBAYOR ARASINDA DA GERGİNLİK YAŞANDI
Sonrasında yedek kulübesinde bulunan Galatasaray yedek kalecisi İsmail Çipe ile Medipol Başkşehir yedek kulübesinde bulunan Adebayor arasında gerginlik yaşandı. Fatih Terim'i 'durdurmak' için orada olduğu maç sonrasında açıklayan Adebayor'u yedek kulübesinin içine sert bir şekilde itmişti.
Bu gelişme sonrasında sinirler biraz daha gerilmiş fakat hakemlerin ve oyuncuların araya girmesiyle birlikte zor da olsa Galatasaray cephesi sakinleştirilmişti.
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terbiyesiz adam fultbolculara örnek olacağına bu rezil hareketleri yapıyor birde hocayım diye ortalıkta geziyorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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NE BEKLİYORDUNUZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu sahis ne zaman futbolun yakasindan dusucek.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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karton imparatorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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sokak kabadayısı demişti Ali koç, haklıymışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır