Fatih Terim'in Sosyal Medyayı Sallayan Videosu: Robinho'ya Yumruk Gösterdi

Sarı kırmızılı ekibin şampiyon olduğu Başakşehir mücadelesinde konuk ekip öne geçtikten sonra gerginlikler yaşandı. Bir pozisyon sonrasında Fatih Terim'in kendi yedek kulübesi önünden koşarak Başakşehir yedek kulübesinin oraya gelip dördüncü hakeme itiraz eden Robinho'ya yumruk gösterdiği görüntüler sosyal medyayı salladı.

Fatih Terim yarattığı gerginliğin ardından iki takım teknik heyet ve yedek kulübesinden bulunan isimlerde tartışmaya dahil oldular.

İSMAİL ÇİPE VE ADEBAYOR ARASINDA DA GERGİNLİK YAŞANDI

Sonrasında yedek kulübesinde bulunan Galatasaray yedek kalecisi İsmail Çipe ile Medipol Başkşehir yedek kulübesinde bulunan Adebayor arasında gerginlik yaşandı. Fatih Terim'i 'durdurmak' için orada olduğu maç sonrasında açıklayan Adebayor'u yedek kulübesinin içine sert bir şekilde itmişti.

Bu gelişme sonrasında sinirler biraz daha gerilmiş fakat hakemlerin ve oyuncuların araya girmesiyle birlikte zor da olsa Galatasaray cephesi sakinleştirilmişti.