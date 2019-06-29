Fatih Terim'in gözdesi Jimmy Durmaz'dan transfer cevabı: Tatilden sonra

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Jimmy Durmaz, Fransız basınına konuştu. Durmaz, "Şu anda ailemle birlikte tatildeyim ve sadece buna odaklandım. Tatilden sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Galatasaray'ın gündemindeki Jimmy Durmaz, Fransız basınına geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsveçli oyuncu, "Benimle ilgilenen takımlar olduğunu biliyorum. Ancak şu anda ailemle birlikte tatildeyim ve sadece buna odaklandım. Tatilden sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Bonservisi elinde olan Jimmy Durmaz, geçtiğimiz sezon Toulouse formasıyla 37 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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