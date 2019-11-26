Fatih Terim'in gözdesi Emin Bayram yine yedek kulübesinde!

26.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:20

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray evinde Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

YEDEK KULÜBESİNDE GENÇLER YER ALIYOR

Galatasaray, Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Adem 11'i ile sahaya çıkacak. Yedek kulübesinde ise Okan, Selçuk, Emin, Erencan, Gökay, Işık Kaan, Emre Mor yer alacak.

YENİ OZAN KABAK

16 yaşındaki Emin Bayram, Medipol Başakşehir maçının ardından Club Brugge maçında da yedek bekleyecek. Geçtiğimiz haftalarda sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesini uzatan 2003 doğumlu Emin, yeni Ozan Kabak olarak lanse ediliyor.