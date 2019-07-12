Fatih Terim'in Fenerbahçe ile anlaşan Garry Rodrigues'i reddettiği ortaya çıktı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Garry Rodrigues'i reddettiği ortaya çıktı. Terim'in, menajerler tarafından Fenerbahçe'den önce sarı-kırmızılılara önerilen Rodrigues'i maaş krizinden dolayı istemediği öğrenildi.
Fenerbahçe'yle anlaşmak için Türkiye'ye gelen ve 'Hayat sürprizlerle dolu' mesajını yollayarak sarı lacivertli kulüple 2 yıllık kontrata imza atmaya hazırlanan Garry Rodrgiues'in aslında son dakikaya kadar Galatasaray'ı beklediği, fakat Fatih Terim'in eski öğrencisini istemediği ortaya çıktı.
MENAJERİ ÖNCE GALATASARAY'A TEKLİF ETTİ
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçirdikten sonra 10 milyon dolar karşılığında Al-İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues'in yeniden sarı kırmızılı formayı giymek için haber beklediği öğrenilirken, yıldız futbolcunun Fatih Terim engeline takıldığı, bunun üzerine Garry'nin Fenerbahçe'yle el sıkıştığı belirtildi.
GARRY'NİN MAAŞI 2 MİLYON EUROYA ÇIKARILMIŞTI
Başarılı teknik adam Terim'le şampiyonluk sevinci yaşamasının yanı sıra o sezon Galatasaray'da 40 maçta 10 gol 10 asistlik performansıyla göz kamaştıran yıldız futbolcunun neden istenmediği ortaya çıktı. 2018'de şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılı kulüpten yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanan Garry Rodrigues'in lig biter bitmez yönetimden 'Benim golüm asistim daha çok, Belhanda ve Feghouli'nin aldığı ücreti isterim' (4 milyon Euro) dediği öğrenilirken, Fatih Terim'in talebe çok sinirlendiği ve 28 yaşındaki oyuncuyla köprüleri attığı bildirildi. Kendisine yapılan iyileştirmeyi beğenmeyen Garry'nin Abdurrahim Albayrak'ın da sabrını taşırdığı ifade edilirken, Yeşil Burunduli futbolcunun Ocak ayında takımdan gönderilmesine ortak bir kararla izin verildiği anlaşıldı.
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tabiii öyledir hahahaha tam komedi a sporCevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır
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Muriç, Rodrigues Fb ye gidince hemen reddediyor haberleri çıkıyor yersen :)) Anca cinconlular yer bunu. Kaynak kesin cincon yanlısı kanal A Spor dur.Cevap Yaz 19 22 Yayından Kaldır
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komik ve yalaka haber:)aspora bağladınız iyiceCevap Yaz 16 13 Yayından Kaldır
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FENERİN İŞİ BU ZATEN . GS VE BJK NİN ARTIKLARINI TOPLAYARAK ŞAMPİYON OLABİLECEĞİNİ SANAN ZAVALLI BİR KULÜP . ENAYİ TARAFTARDA PARA VERİYOR BUNLARA . YÖNETİCELER VE FUTBOLCULARA ÇATUR ÇUTUR EZİYOR PARALARI DÜNYADA CENNETLERİNİ YAŞIYORLAR .Cevap Yaz 24 14 Yayından Kaldır
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revivo balıç daha bir sürü futbolcu sayarım fenerde parlayıp cinconda oynayan :D cıldır7 10 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe neyine güvenerek o paraları verebiliyor.Cevap Yaz 24 18 Yayından Kaldır
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