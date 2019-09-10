Fatih Terim ile görüşen Falcao, Kasımpaşa maçında forma bekliyor

10.09.2019 17:46

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 4. haftasında Cuma günü evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da yeni transfer Radamel Falcao, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbula ayak bastığında taraftarın kendisine yaşattığı karşılamayı beklediğini vurgulayan Kolombiyalı oyuncu, "Öncelikle ilk günle başlayayım. İnanılmaz bir karşılama oldu. Bu karşılamayı tahmin ediyordum. Daha önce Galatasaray taraftarlarını izleme fırsatım oldu. Geçtiğimiz yıllarda buradan yolu geçmiş oyuncularla konuştum. İlk geldiğimde de ailemle geldim ve onlarında bu anı yaşamasını istedim. İstanbul ile ilgili çok güzel şeyler duydum, şehirle ilgili övgüler yağdırdılar. Güney Amerikalılar gibi Türkler de çok tutkulular. Adaptasyon sürecim bunları bir araya getirince çok daha kısa sürecektir" şeklinde konuştu.

"ATACAĞIM GOLLERLE ONLARI MUTLU ETMEK İSTİYORUM"

Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkür eden Radamel Falcao, "İlk günden bu yana bana çok güzel şeyler yaşattılar. Atacağım gollerle onları mutlu etmek istiyorum. Bu süreçte hep yanımdaydılar. Galatasaray taraftarı en güzel şeyleri hak ediyor. Türk futbolunda da çok büyük potansiyel var. Vereceğim desteklerle beraber önce Galatasaray taraftarını mutlu edeceğim, daha sonra da Türk futboluna bir şeyler katmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

"HOCAMIZ ŞANS VERİRSE OYNAYABİLİRİM"

Öte yandan Falcao, cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında forma giymek istediğini dile getirerek, "Bu hafta çok iyi idman yaptım. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Monaco'da da idman yapıyordum. Fatih hocamız bana forma şansı verirse tabii ki oynayabilirim" diye konuştu.

(Skorer)