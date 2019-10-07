Fatih Terim için şoke eden istifa iddiası!

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, maçın ardından yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Yaşanan süreçten memnun olmayan Fatih Terim'in istifa mektubunu cebine koyduğu iddia edildi.

07.10.2019 14:17
Fatih Terim için şoke eden istifa iddiası!

Geride bıraktığımız sezon bazı maçlardan sonra yaptığı açıklamalar yüzünden TFF tarafından ağır cezalar alan Fatih Terim'in bu sezon da aynı senaryoları yaşaması tecrübeli teknik adamı çileden çıkardı.

FATİH TERİM'DEN MHK'YE HALİL UMUT MELER TEPKİSİ

Akşam'ın iddiasına göre; 0-0 biten Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra Halil Umut Meler'in gösterdiği yönetimi hedef alan ve 'Biraz da ceza almayanlar' konuşsun diyerek yönetime sert mesajlar gönderen başarılı çalıştırıcının yalnız bırakıldığı belirtilirken, yaşanan gelişmelerin ardından Fatih Terim'in istifa mektubunu cebine koyduğu ifade edildi. Takımını yönetme dışında yapılan transferlerle, TFF'yle, hakemlerle, rakip kulüplerin yöneticileriyle karşı karşıya kalan Terim'in tek başına mücadele etmesi Mustafa Cengiz'le köprülerin atılmasına neden olurken, milli maçlar arasında buzların erimemesi halinde Galatasaray'da ani gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.

Mustafa Cengiz Fatih Terim'in 'Ben konuşursam ceza alırım, biraz da ceza almayanlar konuşsun' sözleri üzerine şu açıklamaları yapmıştı.

"HERKES KENDİ GÖREVİNİ YAPSIN"

"Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması, konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların görevini yapması. Biz hiçbir zaman 'Şu niye oynamadı, neden şu kişi 11'de' gibi yanlışın içine girmeyiz."

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YORUMLAR (40)

  • RECEP:
    biz daha başkalarının düştüğü durumlara düşmedik ve şuna inanınki buradan ilerisi yoktur herkesin yapacağı üzerindeki sorumluluğu hatırlamaktır kimsede sevin mesin hiç birşey bitmedi hoca ve yönetim gerğini yapıyor düzelecek . hamza hoca gelsin. aynı millitakımda olduğu gibi hocaya yardımcı olsun baya dinlendi görev zamanı fatih hocada rahatlar
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  • RECEP:
    hocam hiç biryere gitmek yok çünki çekemeyenler çok illaki düzelecek başka çare yok sizin otoritenizi biraz artırmanız gerekiyor o. . . arkadaşlar ın hangitakımda oynadıklarını hatırlaması için hamzahoca gelsin yükün hafifler hocam.
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  • KSK Lİ MESUT:
    Paratör bulmuş 15 - 20 milyon yarım akıllı conconları bırakırmı... iyi yemliyo kamilleri...
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  • GSLİ:
    SIĞIR MESUT PALABIYIKLAR OLMASA KÜÇÜK ENİŞTENİZDE KURTARAMAZ HERSENE YENERİZ
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