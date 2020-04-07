Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i üzen ölüm haberi İtalya'dan geldi. Corriere dello Sport'un usta muhabiri gazeteci Alessandro Rialti, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Rialti, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönem Terim'in de yakın arkadaşıydı.

İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un deneyimli muhabiri Alessandro Rialti kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O dönem Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim'in de yakın arkadaşı olan Rialti'nin ölümünün koronavirüs ile bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

TÜRK GAZETECİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gazeteci Dündar Keşaplı kendisine ait Twitter adresinden haberi duyururken, "Corriere dello Sport'un ünlü ve önemli Gazeteci-yazarlarından aynı zamanda Fatih Terim'in yakın arkadaşı benim değerli meslektaşım Alessandro Rialti geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, değerli bir dosttu" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede karantina altına alınan Fatih Terim, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. 23 Mart tarihinden itibaren hastanede yatan deneyimli teknik adamın 14 günlük karantina süreci bugün sona eriyor.