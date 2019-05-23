Fatih Terim'i Çıldırtan 'Kabadayı' Benzetmesi! İstifa Etmekten Zor Vazgeçirildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'nin kendisi için 'Kabadayı' benzetmesi yapmasına sarı kırmızılı camiadan yanıt gelmemesi sonrasında çok sinirlendiği belirtildi. Terim'in aynı gece Abdurrahim Albayrak'ı arayarak istifa ettiğini ancak yoğun çaba gösterilmesi sonrasında ertesi gün istifadan vazgeçirildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN FATİH TERİM'E 'KABADAYI' DEMESİNE CEVAP GELMEYİNCE İPLER KOPTU

TT Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-Lacivertli yönetimden Fatih Terim için "Sokak kabadayısı" açıklaması gelmişti. Başkan Mustafa Cengiz'in 12 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'ye sert bir yanıt vermesi bekleniyordu. Ancak Başkan Cengiz, "Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e kabadayı demesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" yanıtını verince ortalık karıştı. Basın toplantısını tesislerdeki odasından takip eden Terim adeta çılgına döndü. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın konuşmaları da Fatih hocayı sakinleştiremedi.

BURAYA KADARMIŞ

Takvim'de yer alan habere göre; Ve akşam saatlerinde Abdurrahim Albayrak'ı arayan Fatih Terim'in ağzından herkesi şoke eden kelimeler döküldü: "Ben bırakıyorum, buraya kadar!" Haber hemen Mustafa Cengiz'e ulaştı. Ortalık bir anda karışmıştı. Başta Başkan Cengiz olmak üzere Abdurrahim Albayrak ve yöneticilerin yoğun çabaları 13 Kasım sabahında sonuç verdi. Fatih Terim sonunda istifadan vazgeçmişti.

EN KRİTİK AN

Bu yaşananlar Galatasaray için sezonun dönüm noktalarından birisi, belki de en önemlisi oldu. Eğer teknik direktör Fatih Terim o gün istifadan vazgeçmese Sarı-Kırmızılılar çok büyük bir kaos ortamına girecek, ne Türkiye Kupası ne de Süper Lig şampiyonluğu yaşanacaktı.

YAŞANANLARIN ARDINDAN ÇİFTE KUPA GELDİ

İstifa kararından vazgeçen Fatih Terim çok daha hırslı bir şekilde görevine geri döndü... Yaşananlardan ders çıkaran Başkan Mustafa Cengiz'in Terim'le olan ilişkisi bu krizden daha güçlü bir şekilde çıktı. Aslında yaşananlar bir bakıma çifte kupa zaferinin habercisiydi.