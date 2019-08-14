Fatih Terim, Henry Onyekuru'ya sosyal medyadan şans diledi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Monaco ile anlaşan Henry Onyekuru'ya, "İyi şanslar evlat" diyerek veda etti.

14.08.2019 12:22
Fatih Terim, Henry Onyekuru'ya sosyal medyadan şans diledi!

Geçen sezonki şampiyonluğa 14 golle katkı veren Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru, Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de sosyal medyadan genç oyuncuya yeni takımında şans diledi. Terim yaptığı paylaşıma, "İyi şanslar evlat, senin için en iyisini diliyorum." yazdı.

İşte o paylaşım:

Fatih Terim, Henry Onyekuru'ya sosyal medyadan şans diledi!
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