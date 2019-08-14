Fatih Terim, Henry Onyekuru'ya sosyal medyadan şans diledi!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Monaco ile anlaşan Henry Onyekuru'ya, "İyi şanslar evlat" diyerek veda etti.
Geçen sezonki şampiyonluğa 14 golle katkı veren Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru, Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de sosyal medyadan genç oyuncuya yeni takımında şans diledi. Terim yaptığı paylaşıma, "İyi şanslar evlat, senin için en iyisini diliyorum." yazdı.
İşte o paylaşım: