SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi - Spor
Henry Onyekuru, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi

Önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden kurmaya başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun mutlaka kadroda yer almasını istiyor.

20.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:51
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi

Galatasaray bu sefer işi son dakikaya bırakmayacak, Henry Onyekuru için şimdiden girişime başlayacak. Cim-Bom'un devre arasında 6 aylığına Monaco'dan kiraladığı Onyekuru'nun gelecek sezon da kiralanması kararı verildi. Yaz döneminde transferleri kampa yetiştiremeyen ve bunun sıkıntılarını sezon içerisinde yaşayan Cim-Bom'da teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon planlamasına erken başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, devre arasında listesinin ilk sırasına yazdığı ve kadroya dahil ettirdiği Onyekuru'nun yeni sezonda da mutlaka aralarında olmasını istedi.

KİRALAMA OLMAZSA BONSERVİSİ ALINACAK

Bu nedenle Galatasaray, Onyekuru'yu yeniden kiralamak için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Dünyayı sarsan koronavirüs tehdidinin ortadan kalmasını bekleyen sarı-kırmızılı yöneticiler, yaz dönemine ilk Onyekuru ile start vermeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Monaco'nun kiralamaya sıcak bakmaması durumunda ise ne yapıp edip bonservisini almaya çalışacak.

Onyekuru

650 BİN EURO ALIYOR

Sarı-kırmızılıların Onyekuru konusunda istekli olmasının nedeni, performansının yanı sıra aldığı ücretinin düşük olması... Devre arasında 750 bin euroya kiralanan oyuncunun 6 ay için alacağı ücret ise 650 bin euro. Onyekuru'nun yıllık ücretinin diğer futbolculara göre düşük kalması da yine bu transferde Galatasaray açısından cazip olarak değerlendiriliyor. 22 yaşındaki futbolcu da her fırsatta Galatasaray'da kalmak istediğini söylüyor.

(Skorer)

Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi

Haberin Videosu:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar Spor
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
Christoph Daum'dan son dakika Fenerbahçe açıklaması Spor
Christoph Daum'dan son dakika Fenerbahçe açıklaması
Kulüpler Birliği'nden flaş açıklama: Play-off sistemine geçilebilir Spor
Kulüpler Birliği'nden flaş açıklama: Play-off sistemine geçilebilir
Beşiktaş'ın yıldızından şok talep: Ülkeme dönmek istiyorum Spor
Beşiktaş'ın yıldızından şok talep: Ülkeme dönmek istiyorum
Liverpool'dan alkış alan hareket! Stat çalışanları mağdur olmayacak Spor
Liverpool'dan alkış alan hareket! Stat çalışanları mağdur olmayacak
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Spor
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Guido Senia Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Falcao Metin Oktay Fernando Muslera Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 20:09:50. #1.15#
title