Fatih Terim görevdeyken Beşiktaş ve Fenerbahçe 21 hoca değiştirdi
Galatasaray'da Fatih Terim'in görev aldığı dönemlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe, 21 kez teknik adam değiştirdi.
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde üst üste alınan 8 galibiyetle şampiyonluk yarışına dahil olurken, Fenerbahçe 5 maçlık galibiyet hasretinin ardından yol ayrımına geldi ve teknik direktör Ersun Yanal istifasını verdi. Sezon başında Beşiktaş ile yarışa başlayan Abdullah Avcı da, sezonun 18. haftası sonunda beklenen sonuçların alınamamasının ardından veda etti. Galatasaray'da 4. dönemini geçiren ve bu sezona kadar 10 sezonun 8'inde takımı şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de birçok meslektaşının ayrılığını gördü. Fatih Terim'in 11 sezonluk Galatasaray macerasında, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 21 kez teknik adam değişimi gerçekleşti.
UEFA'YA GİDEN YOLDA 11 FARKLI HOCA
Galatasaray'da tarihi UEFA Kupası zaferinin geldiği 96-2000 döneminde Fenerbahçe 7 farklı teknik adamla çalışırken, sarı-kırmızılıların dominasyonunu kıramadı. Yine aynı şekilde Beşiktaş ise 4 farklı hoca tercihine rağmen Fatih Terim'in Galatasaray'ını geçmeye başaramadı.
TERİM 2003-2004 SEZONU BİTİMİNE 8 HAFTA KALA İSTİFA ETTİ
Galatasaray'a 2002'de geri dönen Fatih Terim'in kariyerinin en başarısız 2 sezonluk deneyimini yaşadığı dönemde, Beşiktaş Mircea Lucescu önderliğinde 100. yılında şampiyonluğa ulaştı ve Fatih Terim, 2003-2004 sezonunda, ligin sonuna 8 hafta kala ayrıldı.
AYKUT KOCAMAN 2 KEZ AYRILDI
Fatih Terim ile yarışan teknik adamlar arasında 2 kez takımından ayrılan tek teknik adam ise, Aykut Kocaman oldu. Fenerbahçe'de uzun süre görev yapan isimlerden Kocaman, 2012-2013 ve 2017-2018 sezonu sonunda Terim görevdeyken kulübünden ayrıldı.
BU SEZON AVCI VE YANAL
Galatasaray'da üst üst 2 sezon şampiyonluk kazanan Fatih Terim'in veda eden son rakipleri ise, Abdullah Avcı ve Ersun Yanal oldu. Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de yeni bir yapılanma ümidi ile takımın başına geçen iki hoca da, sezonu tamamlayamadan veda etmiş oldu.
(Sporx)
Haber Videosu: Fatih Terim Galatasaray'da görevdeyken Beşiktaş ve Fenerrbahçe 21 hoca depiştirdi
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BİAT EDECEKLER HER SENE BU ADAM ŞAMPİYON YAPIYOR TAKIMI ÜSTÜNE AVRUPA KUPASI GETİRMİŞ ŞENOLUN NE GETİRDİ ÜLKEYE FATİH 8 ŞAMPİYONLUKŞENOL 1 BIRAKIN BU HİKAYELERİCevap Yaz Yayından Kaldır
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şu fatih terimin haksız şöhretini anlamıyorum. taktiksiz programsız hadi koçum hadi aslanımla oynatan bir adam. yiyorsa şenol güneş gibi al bir alalade takımı zirveye çıkar yiyorsa!Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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gülerek getirdiklerinizi ağlayarak gönderdik.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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adamlık ve meslek olarak Şenol Güneş 1 numaradır. net.Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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Fatih hoca değil hakemler gönderiyor geçen sene Başakşehir''e yapılanları ne çabuk unuttunuz. Sezon ortası tüm takımların kafa kafa gitmesi için ayar yapılır sezon sonu gelince belirledikleri gs veya fb şampiyon edilir bu tiyatro onlarca yıldır izliyoruz.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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hüüüüü1 1 Yayından Kaldır
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fatih terim sever adamıCevap Yaz 51 1 Yayından Kaldır
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ŞENOL GÜNEŞmatih merimCevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
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Şenol güneş Türkiye''nin yetiştirdiği en iyi teknik direktörüdür. 2. mavrupa matihi merim gelir. . .Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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Şenol filozofumu en iyi teknik direktör !!!yabancı sınırını eleştirip bjk da 9-10yabancı ile avrupa da tur atlayan, Fatih Terim li Galatasaray ın 2000 jenerasyonu ile hiçbir avrupa ülkesi ile oynamadan dünya 3. sü olan, bjk ile yaşadığı 2 şampiyonluk dışında kariyerinde kupa olmayan işine geldiği yerde işine geldiği gibi konuşan, filozof Şenol. . . . kimse kusura bakmasın tabiki TÜRKİYE de 1 numara Fatih TERİM dir. ister sindir istersen sindirme. . . . . . . .Yayından Kaldır