Fatih Terim görevdeyken Beşiktaş ve Fenerbahçe 21 hoca değiştirdi

03.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:10

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde üst üste alınan 8 galibiyetle şampiyonluk yarışına dahil olurken, Fenerbahçe 5 maçlık galibiyet hasretinin ardından yol ayrımına geldi ve teknik direktör Ersun Yanal istifasını verdi. Sezon başında Beşiktaş ile yarışa başlayan Abdullah Avcı da, sezonun 18. haftası sonunda beklenen sonuçların alınamamasının ardından veda etti. Galatasaray'da 4. dönemini geçiren ve bu sezona kadar 10 sezonun 8'inde takımı şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de birçok meslektaşının ayrılığını gördü. Fatih Terim'in 11 sezonluk Galatasaray macerasında, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 21 kez teknik adam değişimi gerçekleşti.

UEFA'YA GİDEN YOLDA 11 FARKLI HOCA

Galatasaray'da tarihi UEFA Kupası zaferinin geldiği 96-2000 döneminde Fenerbahçe 7 farklı teknik adamla çalışırken, sarı-kırmızılıların dominasyonunu kıramadı. Yine aynı şekilde Beşiktaş ise 4 farklı hoca tercihine rağmen Fatih Terim'in Galatasaray'ını geçmeye başaramadı.

TERİM 2003-2004 SEZONU BİTİMİNE 8 HAFTA KALA İSTİFA ETTİ

Galatasaray'a 2002'de geri dönen Fatih Terim'in kariyerinin en başarısız 2 sezonluk deneyimini yaşadığı dönemde, Beşiktaş Mircea Lucescu önderliğinde 100. yılında şampiyonluğa ulaştı ve Fatih Terim, 2003-2004 sezonunda, ligin sonuna 8 hafta kala ayrıldı.

AYKUT KOCAMAN 2 KEZ AYRILDI

Fatih Terim ile yarışan teknik adamlar arasında 2 kez takımından ayrılan tek teknik adam ise, Aykut Kocaman oldu. Fenerbahçe'de uzun süre görev yapan isimlerden Kocaman, 2012-2013 ve 2017-2018 sezonu sonunda Terim görevdeyken kulübünden ayrıldı.

BU SEZON AVCI VE YANAL

Galatasaray'da üst üst 2 sezon şampiyonluk kazanan Fatih Terim'in veda eden son rakipleri ise, Abdullah Avcı ve Ersun Yanal oldu. Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de yeni bir yapılanma ümidi ile takımın başına geçen iki hoca da, sezonu tamamlayamadan veda etmiş oldu.

(Sporx)

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