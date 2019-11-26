Fatih Terim golden sonra "Allah-u Ekber" diye bağırdı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adem Büyük'ün golünün ardından "Allah-u Ekber" diye bağırdı.
26.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:32
Galatasaray, Club Brugge maçında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atarken Teknik Direktör Fatih Terim'in sevinci de dikkat çekti.
Adem Büyük'ün golünden sonra büyük bir sevinç yaşayan Terim, yumruklarını havaya kaldırıp "Allah-u Ekber" diye bağırdı. Bu anlar, yayıncı kuruluşun kamerasına yansıdı.
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Sikistiklarinda Allah''i hatirlarlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır