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Fatih Terim golden sonra "Allah-u Ekber" diye bağırdı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adem Büyük'ün golünün ardından "Allah-u Ekber" diye bağırdı.

26.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:32
Fatih Terim golden sonra

, Club Brugge maçında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atarken Teknik Direktör 'in sevinci de dikkat çekti.

'ün golünden sonra büyük bir sevinç yaşayan Terim, yumruklarını havaya kaldırıp "Allah-u Ekber" diye bağırdı. Bu anlar, yayıncı kuruluşun kamerasına yansıdı.

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