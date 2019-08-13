Fatih Terim, Fiorentina mağlubiyeti sonrası sert çıktı: Kendinize gelin beyler

13.08.2019 11:44

Son hazırlık maçını önceki gün İtalya'da Fiorentina ile yapan Galatasaray, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sonuçtan ziyade ortaya konan etkisiz futbol, cuma günü oynanacak lig maçı öncesi Sarı-Kırmızılı futbolseverleri endişelendirdi.

Teknik direktör Fatih Terim'i ise fazlasıyla sinirlendirdi. Fanatik'in haberine göre Floransa'daki hazırlık karşılaşmasının ardından oyuncularını fırçalayan Terim'in, "Skor önemli değil ama bu nasıl futbol! Galatasaray takımı böyle oynamaz, oynayamaz. Yorgunluğunuzu anlıyorum. Fakat bu bahane değil. Bir an önce kendinize gelin beyler. Bir kaç gün sonra lig başlıyor. İlk maçta bu oyununuzu affettirin" dediği öğrenildi.

SAVUNMAYA SERT UYARI

Özellikle savunma hattının görüntüsünü hiç beğenmeyen Terim, 2-3 maçtır kritik hatalar yapan Marcao ile özel olarak görüşecek. Aynı şekilde savunma bekleri Nagatomo, Mariano ve Linnes'in de dikkati çekilecek. Fatih hoca, savunmadaki bu kopukluğu gidermek için 6 numara transferinin bir an önce yapılmasını yönetimden istedi.