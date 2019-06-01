Fatih Terim'den yönetimi şaşırtan istek! Tam 6 transfer

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor... Teknik direktör Fatih Terim, takviye istediği bölgeleri bir raporla yönetime sundu. Babel'le anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar'da Terim'in ilk olarak Ndiaye'nin yerine 8 numara, forvet ve sağ bek transferi üzerinde durduğu öğrenildi.

DEVLER LİGİ'Nİ DÜŞÜNÜYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek rotasyonu genişletmek isteyen tecrübeli teknik adamın yerli bir yedek kaleci ile 1'i genç 2 alternatif stoper transferi düşündüğü gelen bilgiler arasında...

SÜRPRİZLER DE YAŞANABİLİR

Takımdan gönderilmesi gündemde olan Belhanda ve Diagne'nin satılmaları durumunda ise transferde sürprizler yaşanabileceği belirtiliyor. Yönetim bu nedenle transferde adımlarını acele etmeden atacak.