Fatih Terim'den sürpriz Salih Uçan isteği!

Şener Özbayraklı ile büyük ölçüde anlaşan Galatasaray'ın yeni hedefinin Salih Uçan olduğu iddia edildi.

Fatih Terim'den sürpriz Salih Uçan isteği!

Sarı-Kırmızılılar, Empoli'den ayrılan Salih Uçan'ı istiyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile görüşmeler başladı.Teknik Direktör Fatih Terim'de Salih'in kadroya katılmasını çok istiyor. Salih Uçan da Galatasaray'ın teklifi ne sıcak bakıyor.

ŞENER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Akşam'da yer alan habere göre; Takımdaki yerli oyuncu sayısını arttırmayı amaçlayan Galatasaray, F.Bahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı ile de anlaştı. Yerli statüsünde görev yapacak olan Jimmy Durmaz konusunda da görüşmeler sürüyor.

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