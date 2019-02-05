Fatih Terim'den Serdar Aziz'e: Çok Başarılı Olmanı İsterim
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalayan Serdar Aziz'e, "Bendeki yerin her zaman başkadır, öyle de kalacaktır. Çok başarılı olmanı isterim." mesajını gönderdi.
Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz ile teknik direktör Fatih Terim'in arasında geçen konuşma ortaya çıktı.
Beyaz Futbol'un haberine göre; Serdar Aziz, Terim'e "Teşekkürler hocam. Benim üstümde ne kadar çok emeğiniz olduğunu biliyorum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır, hakkınızı helal edin. Başarılar dilerim" şeklinde mesaj attı.
"ÇOK BAŞARILI OLMANI İSTERİM"
Fatih Terim'in ise, "Evladım seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim, hem futbolculuğuna hem de insanlığına değer veriyorum. Bendeki yerin her zaman başkadır, öyle de kalacaktır. Çok çok başarılı olmanı isterim. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" diye yanıt verdiği iddia edildi.
YORUMLAR (8)
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EZİĞİN TİLLAHI SİZSİNİZ EY SPOR YAZARI RUMUZLU ASLAN PARÇASI. AMA KANARYA SİZİ HEP CİKCİKLİYO BEEEEE.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Eğer evladın gibi seviyordun neden adamı gönderdin değilmi. . . .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Bla bla fatikten masallarCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Ekonomi ucuyorrr ucmaya devam.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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niye gönderdin o zmn futbolcunu haber olsun diye haber benceCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır