: Fatih Terim'den oyuncularına: Bu oyun, bizi şampiyonluğa götürür

14.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:46

Galatasaray Alanya'ya evinde 3-1 yenilmiş ancak kupaya veda etmişti. Bu maçtan sonra Galatasaray soyunma odasında Fatih Terim'in oyuncularına yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. Terim, turun kaybedilmiş olmasına rağmen oyuncularını performanslarından dolayı kutladı.

UMUT DOLU PERFORMANS

Tecrübeli hocanın öğrencilerine, "Sahada aslanlar gibi savaştınız. Sizinle gurur duyuyorum. Elenmiş olabiliriz ama ilerleyen haftalar için umut dolu bir performans ortaya koydunuz" dediği bildirildi.

İŞTAHIMIZI DAHA DA KABARTTI

Fatih hoca, "İşte bu ruh bizi şampiyon yapacak. Ortaya konan futbol sadece beni değil taraftarları da mutlu etti. Ortaya konan futbol şampiyonluk için iştahımı daha da kabarttı" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA GÖTÜRÜR

Tecrübeli hocanın, turu kaybetmelerine rağmen oyuncularını tebrik ederek, "Hepinizle gurur duydum. Böyle oynayın, böyle mücadele edin, gerisi gelir. Bir kupa kaybettik ama bu oyun bizi şampiyonluğa götürür" ifadelerini kullandığı bildirildi.

CAMİAYA MESAJ YOLLADI

Terim ayrıca maç sonundaki basın toplantısında, son dönemdeki hakem hatalarına atıfta bulunarak, "Ben artık bir şey söylemeyeceğim. Camiamın sesini duymak istiyorum" dedi. Fatih hoca bu sözlerle, başta yöneticiler olmak üzere Florya dışındaki isimlerin hakemlere tepki göstermesini beklediğini işaret etti. Son iki sezonda birçok maçta cezalar nedeniyle tribüne çıkmak zorunda kalan Terim, sezonun en kritik virajında aynı senaryoyu yaşayıp takımını yalnız bırakmak istemiyor.

TARAFTAR ZAFERE İNANIYOR

G.Saray taraftarı da Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçtan sonra takımı tribüne çağırmış ve futbolcuları alkışlamıştı. Taraftarlar, "Bu takım yine şampiyon olacak" yorumu yaptı.

2. YARILARI İYİ OYNUYOR

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray sezonun 2. yarılarındaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray'da Mariano, Alanya maçında kırmızı kart gördü. Yeni Malatyaspor maçında sağ bekte Linnes, sol bekte ise Saracchi oynayacak.

(Takvim)

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