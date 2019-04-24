Fatih Terim'den Musfata Cengiz'e: Şampiyonluk Gelsin İmzalarız
Galatasaray'da yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından sözleşme görüşmeleri durdurulan Fatih Terim'e, mahkeme kararıyla görevine devam eden Mustafa Cengiz rafta bekletilen yeni sözleşmeyi çıkarıp, "Hocam artık imzalayalım" dedi. Fatih Terim ise tek bir şart sundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e bir kez daha sözleşme imzalama talebinde bulundu.
Başakşehir'in puan kaybıyla şampiyonluğa tutunan Galatasaray'da gözler bir yandan da Fatih Terim'in bitecek olan sözleşmesinde.
Sarı-kırmızılı kulüp, 16 Ekim 2018'de KAP'a yaptığı bildirimde Terim ile 2 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuş ve deneyimli hocanın boş mukaveleye imza attığını belirterek medyaya fotoğraf servis etmişti.
Mustafa Cengiz yönetimi, kongre sonrası da yeni sözleşmeyi resmiyete dökmeyi planlıyordu ancak işler istenildiği gibi gitmedi. Yönetimin, idari yönden ibra edilmemesi planları bozdu.
TÖREN DÜZENLENECEK
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sözleşme bir kez daha belirsizliğe girse de mahkemenin, olaylı kongre için yürütmeyi durdurma kararı vermesi Cengiz'i yeniden harekete geçirdi.
Hem ligde hem de kupada şampiyonluğa giden Terim'e Başkan Mustafa Cengiz, "Hocam imzayı atalım. Biz bir yere gitmiyoruz" dedi.
Terim'in ise "5 hafta kaldı. Şampiyonluk gelsin imzamızı atarız. Biz her zaman buradayız. Galatasaraylıyız" sözlerini kullandığı bildirildi.
Terim'in lig sonrası görkemli bir törenle 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.
TAZMİNAT İSTEMEDİ
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Fatih Terim imza atmak için ek bir taleple bulunmazken, eski kontratla yola devam edilecek. Yıllık 3 milyon euro'yu TL olarak alacak. Ayrıca Terim'in sözleşmesinde tazminat maddesi de bulunmayacak.
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FATİH İŞİ BİLİYOR BU KULÜP FATİHİ ZENGİN ETTTİ TABİĞ TFF DE UNUTMAYALIM ADAM İSTİYOR BUNLARDA VERİYOR....PARA ÇOK SAVURUN BAKALIM...Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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Ya bu işin içinde para var bekle biraz şampiyon olalım parayı yükseltirizCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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İmPARAtorrrrCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Terim adamdırCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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fatih terimin bu takımda her zaman kredisi var o gercek bir efsane hataları illaki oldu ama hatasız kul olmaz insallah sampiyon oluruz olmasakta senin canın sagolsun liseliler yönetimi ibra etmedi baska birisi olsa suan takımda cok büyük bir kaos olurdu cok sıkıntı yasardık ama cok sukur terim saha içi ve dısını cok iyi idare ediyor saygı duyuyoruz...Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır