Fatih Terim'den Mehmet Topal bombası!
Galatasaray'da yerli stoper olarak Ahmet Çalık'ın yanına oyuncu arayan Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ı istiyor.
Üst üste yaptığı transfer hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia gündemde...
Takvim'de yer alan habere göre; Yerli stoper olarak elinde sadece Ahmet Çalık olan ve o bölgeye oyuncu arayan Fatih Terim'in Mehmet Topal'ın transferi istediği belirtiliyor. Şu anda boşta olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu.
4 YIL GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ
2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal'ın yeniden Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
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