Fatih Terim'den Mehmet Topal bombası!

Galatasaray'da yerli stoper olarak Ahmet Çalık'ın yanına oyuncu arayan Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ı istiyor.

5.08.2019 10:02
Fatih Terim'den Mehmet Topal bombası!

Üst üste yaptığı transfer hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia gündemde...

Takvim'de yer alan habere göre; Yerli stoper olarak elinde sadece Ahmet Çalık olan ve o bölgeye oyuncu arayan Fatih Terim'in Mehmet Topal'ın transferi istediği belirtiliyor. Şu anda boşta olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu.

4 YIL GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal'ın yeniden Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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