: Fatih Terim'den Lemina açıklaması: Bu hiç iyi bir haber değil

16.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:53

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip bu galibiyetle üçüncü sıraya yükselirken, önümüzdeki hafta oynanacak derbisi öncesi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkarmayı başardı.

"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ, YAVAŞ YAVAŞ TIRMANIYORUZ"

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu. Terim, sakatlığı sebebiyle mücadelenin 88. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Lemina ve Falcao'nun sakatlıktan dönmesiyle ilgili de konuştu.

Terim, "Çarşamba günü eforu yüksek bir maç oynadık. Onun üzerine bu, çok da kolay olmadı. Malatya da dirençli bir takım, tehlikeli oyuncuları var. Buna rağmen oyunu kontrolümüz altında götürdük. Bugün biraz daha az pas yaptık ama genel olarak 1'den sonra kaçırdığımız goller de çok da kaçırılacak goller değil. 2'yi bulmak olayı başka yerlere götürürdü. Bu puanlar, çok önemli puanlar. Taraftarımızla beraber birlikte yürüyeceğiz, yavaş yavaş tırmanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"FALCAO'NUN DÖNMESİ SEVİNDİRİCİ"

Falcao'nun sakatlıktan dönmesiyle ilgili konuşan Terim, "Bugün Falcao'yu 15-20 dakika denedik, dönmesi sevindirici. Genel olarak takımımdan memnunum. Kolay değil, her an her kaybınızda çalkantıya uğramanız durumunda aşağıya gitmeniz muhtemelken, bu kadar kritik dönemde sorumluluk alıp iyi oynamak ve kazanmak önemli" dedi.

"LEMİNA'NIN ARKA ADALESİNDE SIKINTI VAR"

Terim, Lemina'nın sakatlığı ile ilgili de "Arka adalesi gibi bir sıkıntı var Lemina'da. Bu tabii ki iyi bir haber değil. Lemina çok önemli bir oyuncumuz. Ümit ederim ki sıkıntısı çıkmaz. Sıkıntı çıksa da Galatasaray takımı her yerde, herkesle oynar" açıklamasını yaptı.

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