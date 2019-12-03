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Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! O da bıraktı...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son dönemlerde taraftarların hedefi olan Younes Belhanda'yı tekrar kulübeye çekecek.

03.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:08
Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! O da bıraktı...

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor maçına odaklanan Galatasaray'da Belhanda için karar çıktı...

Oyundan çıkarken taraftarlarla yaşadığı sorunlar ve bunun ardından yaptığı silah hareketi ile tepki çeken Belhanda'ya sahip çıkmıştı. Görünen o ki Faslı futbolcu, tecrübeli teknik adamı da sinirlendirdi.

KIZAĞA ÇEKİLİYOR

Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşması sonrasında Belhanda'yı yine kızağa çekme kararı aldı. Lemina ve Feghouli'den birinin hazır olması durumunda Terim, tercihini bu isimlerden yana kullanacak.

Kaynak: Hürriyet


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: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! O da bıraktı...
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HABER YORUMLARI (3)

  • RVR:
    Hiç zannetmiyorum. Belhanda''nın elinde hocanın kaseti olduğunu düşünüyorum. Bu kadar oyunu ezen, isteksiz, ruhsuz adama bu kadar dayanmak normal bir durum değil.
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  • ULTRAKEDİ:
    5 haftadır hep aynı hikaye. Koskaca cincon takımı bu sahte kabadayının egoları ile yönetiliyor yazık.
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