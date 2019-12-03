: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! O da bıraktı...

03.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:08

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor maçına odaklanan Galatasaray'da Belhanda için karar çıktı...

Oyundan çıkarken taraftarlarla yaşadığı sorunlar ve bunun ardından yaptığı silah hareketi ile tepki çeken Belhanda'ya Fatih Terim sahip çıkmıştı. Görünen o ki Faslı futbolcu, tecrübeli teknik adamı da sinirlendirdi.

KIZAĞA ÇEKİLİYOR

Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşması sonrasında Belhanda'yı yine kızağa çekme kararı aldı. Lemina ve Feghouli'den birinin hazır olması durumunda Terim, tercihini bu isimlerden yana kullanacak.

Haber Videosu