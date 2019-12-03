Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! O da bıraktı...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son dönemlerde taraftarların hedefi olan Younes Belhanda'yı tekrar kulübeye çekecek.
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor maçına odaklanan Galatasaray'da Belhanda için karar çıktı...
Oyundan çıkarken taraftarlarla yaşadığı sorunlar ve bunun ardından yaptığı silah hareketi ile tepki çeken Belhanda'ya Fatih Terim sahip çıkmıştı. Görünen o ki Faslı futbolcu, tecrübeli teknik adamı da sinirlendirdi.
KIZAĞA ÇEKİLİYOR
Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşması sonrasında Belhanda'yı yine kızağa çekme kararı aldı. Lemina ve Feghouli'den birinin hazır olması durumunda Terim, tercihini bu isimlerden yana kullanacak.
Haber Videosu: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! O da bıraktı...
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bencede geri cekmeli yoksa lig bizi geri ceker yanlismiyimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hiç zannetmiyorum. Belhanda''nın elinde hocanın kaseti olduğunu düşünüyorum. Bu kadar oyunu ezen, isteksiz, ruhsuz adama bu kadar dayanmak normal bir durum değil.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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5 haftadır hep aynı hikaye. Koskaca cincon takımı bu sahte kabadayının egoları ile yönetiliyor yazık.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır