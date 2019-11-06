Fatih Terim'den Ersun Yanal'a gönderme: Selam söylüyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenildikleri maçın ardından üstü kapalı konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a cevap verdi.

06.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:30
Fatih Terim'den Ersun Yanal'a gönderme: Selam söylüyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de 1-0 mağlup olarak liderlik fırsatını teptikleri maçın ardından üstü kapalı mesajlar vermişti.

"Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum" diyen Ersun Yanal'a Fatih Terim'den cevap geldi.

"SELAM SÖYLÜYORUM"

Fatih Terim, Real Madrid maçı için İspanya'ya giderken kendisine sorulan bir soruya cevap verirken Ersun Yanal'a gönderme yaptı. Deneyimli teknik adam, "Hocam bir şeyler söyler misiniz?" sorusuna, "Selam söylüyorum." diyerek yanıt verdi. Terim'in bu sözleri Ersun Yanal'a mesaj olarak algılandı.


VİDEO: Fatih Terim'den Ersun Yanal'a gönderme: Selam söylüyorum
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YORUMLAR (10)

  • GSLİ:
    BEN BİR GSLİ OLARAK GOGLEDE AÇIYORUM YARI FİNALER ÇEYREK FİNALER ALDIĞIMIZ KUPALARI İZLİYORUM YA SİZ ÇALDIĞINIZ KUPAYIMI İZLİYORSUNUZ YOKSA CEZAEVLERİNE GİREN BAŞKANLARINIZIMI YOKSA HAKEMLERLE BİZİ YENDİĞİNİZ MAÇLARIMI İZLİYORSUNUZ
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  • POLAT:
    avrupada söz eden asalaklar gururla izleyaceğiniz kaç maçınız var bu sezon 2 maç yaptınız sizin feneresyonun hakemleri yoktu orda 12 gol yediniz açın gururla izleyin utanmaz reziler
    Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
  • NOT:
    4 -0 veya 5-0 kazanacaz deplasmanda fatih hoca kim herkes bidaha görecek. terimin kariyerine muhatap olacak teknik direktör olarak ülkemizde kimse yok bu böyle biline herkes haddini bilmeli. not: bir tek kariyer olarak şenol hoca var o da çok uzaktan takip etmekte.
    Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
  • HAKKI:
    son 2 sezonun şampiyonu GS, şampiyonlar liginde önüne gelene yeniliyor. oynadığı doğru düzgün bir futbol yok. takımda bir tane Türk futbolcu yok. takımın iskeleti belli değil. fatih terim fatih terim dediniz ne oynattığı belli değil. taktik yok. disiplin yok. futbolcular alem yapıyor. 2 sene şampiyon olmuşsun ama oturmuş kadro yok. geçen yıl düşme potasından kurtulmuş fenerbahçe kendisini yenilemiş, hücum ediyor, pres yapıyor. eksikler tabiki var. ama şuan hakkıyla şampiyon olacak tek takım FB
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  • SPOR X:
    kardeşim, manyakmısın, nesin. heee. futboldan anlamadığın belli. bi kere geçen sene şampiyonluk başakşehirin ikramıdır. bursanın ikramıdır. akhisarın ikramıdır. bilmem anlatabildimmi. sonraaaaa. fb. şampiyonluğu rüyasında görür. bu sene üç büyükler şampiyon, mampiyon olaaamaazzzz. bu kadar basit. artık öyle üç puan almak herkesin harcı değil bi kere. bunu bi kenara yazın.
    1 5 Yayından Kaldır
  • AHA:
    KONUŞANA BAK GECEN SENE NE ALEMDEYDİNİZ YAHU NE HUCUM AMA G.S İŞE ARANIZDA 1 PUAN FARK VAR BUMU KENDİNİ YENİLEYEN TAKIM KOMİKSİN
    5 2 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    A Sporda Yapılanlar Erman Tor ve Zeki uzundurakan bu Fatihin Adamları . Geçen Sene Nasıl şike yapıldığını Tüm Türkiye Gördüğü gibi Yayıncı Kuruluş Az Daha Kaçıyordu . . . 75 mılyon doları Yayıncı kuruluşa verdikde kaldı . Gs Camiası Türk Futboluna ihanet Etti . Niye etti ? Masada Kazanıp Nasıl Kazanırsak Kazanalım mantığı yüzünden . . . 0 Galibiyet Avrupada 1-2 Seneye Direk Katılım Sağlayamacaz. Umarım CL''ye Direk Gidemeyiz. Hak Ettik Çünkü .
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  • EMRAH:
    terim konuşunca olay oluyor. yenilince sataşacak yer arıyorlar. selam istersen böyle selamı alırsın ersun efendi
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