Fatih Terim'den Ersun Yanal'a gönderme: Selam söylüyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenildikleri maçın ardından üstü kapalı konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a cevap verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de 1-0 mağlup olarak liderlik fırsatını teptikleri maçın ardından üstü kapalı mesajlar vermişti.
"Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum" diyen Ersun Yanal'a Fatih Terim'den cevap geldi.
"SELAM SÖYLÜYORUM"
Fatih Terim, Real Madrid maçı için İspanya'ya giderken kendisine sorulan bir soruya cevap verirken Ersun Yanal'a gönderme yaptı. Deneyimli teknik adam, "Hocam bir şeyler söyler misiniz?" sorusuna, "Selam söylüyorum." diyerek yanıt verdi. Terim'in bu sözleri Ersun Yanal'a mesaj olarak algılandı.
VİDEO: Fatih Terim'den Ersun Yanal'a gönderme: Selam söylüyorum