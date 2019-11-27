Fatih Terim'den Brugge maçı yorumu: Ömer Bayram'ın oyundan çıkmak istemesi dengeleri değiştirdi

27.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:34

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında sahadan beraberlikle ayrılan ve ilk golünü atan sarı kırmızılılar, 90+2'de yediği golle Avrupa Ligi'ne katılma şansını mucizeye bıraktı.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim, "Maalesef bu sene son dakikalar yeme modası geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ömer Bayram'ın son dakikalarda yorularak oyundan çıkmak istemesinin dengeleri değiştirdiğini söyleyen Terim, "Emeklerine de çok üzüldüm çocukların. Son maça kaldı artık" dedi.

İşte Terim'in maç sonu açıklamaları:

"İkinci golü bulabilirdik özellikle ilk yarı. İkinci yarı da geldi. O ara bir iki tane de onlar çaprazdan girdiler pozisyona. Ama 90+2'ye taşınmış bir takım artık 10 kişiyle oradaysa, oyunu tutmuş gibi görünüyorduk. Merkezde iyi kapattık. Marcao'ya çarptı, bir şeyler oldu. Maalesef bu sene son dakikalar yeme modası geçiriyoruz. 2-0 yapmadığınız her maç tehlikeli."

"BAŞKA BİR ŞEYİN BAŞLANGICINI YAPABİLİRDİK"

"Hevesle oynanan, mücadeleyle oynanan bir oyun vardı. Ama tabii 3 tane, girenle beraber 4 tane müthiş çabuk, atak oyuncularının rakip takımı düşünecek olursak bizim de çabuk oyuna çıkacak oyuncumuz olmadığını düşünürsek buna rağmen çok iyi oyun oldu. Bunu hak etmedik. Başka bir şeyin başlangıcını yapabilirdik. Ama topa doğru çıkmamak. Uzatma dakikalarında konsantre düşmüş olabilir. Yapacak bir şeyimiz yok. Son maça kadar uğraşacağız."

"BENİ ÇIKARIN DEMESİ DENGELERİ NEGATİF EKLEDİ"

"Değiştireceğim şeyler olabilirdi ama Ömer'in özellikle çok yorulup koşamıyorum, bittim, beni çıkarın demesi bazı dengeleri de maalesef negatif etkiledi. Bazen taşlardan bir tanesini alırsanız hepsi birden değişebilir oyunda. Dolayısıyla 1 puan ancak oldu bugün. Bu da çok istediğimiz bir şey değildi. Emeklerine de çok üzüldüm çocukların. Son maça kaldı artık."