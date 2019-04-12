Fatih Terim'den Belhanda'ya Uyarı: Sakın!

Galatasaray adına sezonun en kritik maçına artık çok az kaldı. Dev derbiye takımı fiziksel ve taktiksel çalışmaların yanı sıra psikolojik olarak da hazırlayan teknik direktör Fatih Terim, takımın 10 numarası Belhanda ile ekstra ilgileniyor.

Birden tansiyonu yükselebilen ve zaman zaman sinirlerine hakim olamayan Faslı futbolcu hem geçen sezon hem de bu sezon takımını eksik bırakmıştı. Sezonun ilk yarısındaki derbide de olayların içinde olan ve Fenerbahçeli Jailson'un tokat attığı Belhanda'ya tahrikleri kapılmaması yönünde uyarı geldi.

Fatih Terim, oyuncusuna maçın içinde sakin kalmasını ve provokasyonlara karşı soğukkanlı olmasını istedi. Terim ayrıca bütün oyuncularına, "Kimsenin takımı yalnız bırakmaya hakkı yok" diye seslendi.

MORALİ YÜKSEK

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor galibiyetinin başaktörlerinden olan Younes Belhanda, sürekli oyunun içindeydi. 93 defa topla buluşan Faslı yıldız, 7 ikili mücadele kazanırken, 4 de şut pası atmıştı. Faslı futbolcunun Galatasaray'daki "maestro" kimliği iyice otururken, özellikle son dönemde çok daha fazla sorumluluk almasıyla dikkat çekiyor. İkinci yarıda 4 gol atıp 3 asist yapan tecrübeli yıldız, Fenerbahçe derbisinde de skora etki etmeyi hedefliyor. Belhanda'dan Trabzonspor karşılaşmasındakine benzer bir performans bekleyen Fatih Terim, Kadıköy deplasmanında 10 numarasından çok ama çok umutlu.

TERİM'DEN CAMİAYA "ENDİŞE ETMEYİN" MESAJI

Galatasaray'da Luyindama'nın ardından Marcao'nun da cezalı duruma düşmesi, derbi öncesinde yeni bir savunma kurgusu gerekliliği oluşturmuştu. Fatih Terim, camiaya "Endişe etmeyin" mesajı verirken, Fenerbahçe derbisinde merkez savunmada kimlerin görev yapacağı en büyük merak konusu. Donk-Semih ve Donk-Fernando seçenekleri en ön plana çıkan şıklar olurken, Donk-Ahmet Çalık ve Semih-Ahmet Çalık tandemleri de deneniyor. Fatih Terim son antrenmanda da denemelerde bulunurken, tercihini netleştirmedi. Tecrübeli çalıştırıcı yarın akşam yardımcılarıyla yapacağı son istişarenin ardından kararını verecek.