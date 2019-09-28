Fatih Terim'den Belhanda'ya uyarı!

28.09.2019 15:33

Sezona etkili bir performansla başlayan ve derbide de Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından olan Vedat Muric ile asistleriyle ön plana çıkan Max Kruse'yle ilgili olarak savunmacılarıyla görüşen Terim, Nzonzi ve bek oyuncularına da telkinlerde bulundu. Fenerbahçe'nin ceza sahasında hızlıca çoğaldığına dikkat çeken Terim, Luyindama ve Marcao ile özel olarak görüştü. Derbide hatanın telafisi olmayacağını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Mariano, Nagatomo ve savunmanın önünde görev yapacak Nzonzi'den de ekstra konsantrasyon istedi.

"MAÇIN İÇİNDE KAL"

Habertürk'ün haberine göre; Çene kırığı sonrasında yüzünde ödem oluşmasına rağmen Fenerbahçe karşısında ısrarla sahada olmak istediğini belirten Belhanda'ya da Terim'den uyarı geldi. Maç içerisinde zaman zaman sinirlenebilen Faslı yıldızla görüşen Terim, Belhanda'dan ne olursa olsun maçın içerisinde kalmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcının "Erken göreceğin bir kart oyun planlarımızı değiştirebilir. Senden tamamen maça odaklanmanı ve gereksiz hareketlerden uzak kalmanı istiyorum. Bizim için özel bir oyuncusun, senin yerini doldurmam zor" dediği öğrenildi.