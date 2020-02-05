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Fatih Terim'den Belhanda'ya sert tepki: Ruh hastası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda'nın topu kimsenin olmadığı bir yere göndermesi sonrası Hasan Şaş'a dönerek, "Hasta ya, ruh hastası" dedi.

05.02.2020 22:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:07
Fatih Terim'den Belhanda'ya sert tepki: Ruh hastası

'un Galatasaray'ı konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Teknik Direktörü 'in görüntüleri gündem oldu.

Maçın 9. dakikasında 'nın pas hatası sonrası Fatih Terim, yardımcısı 'a dönerek "Hasta ya, ruh hastası" dedi. Fatih Terim'in bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.


Haber Videosu

: Fatih Terim'den Belhanda'ya sert tepki: Ruh hastası
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