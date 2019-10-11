Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ülkemiz dimdik ayakta

11.10.2019 18:19

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili destek mesajı verdi. Kulüp televizyonuna konuşan Terim şu açıklamalarda bulundu: "Milli Takım haricindeki arkadaşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Yarın İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Zaten ondan sonra yavaş yavaş diğer arkadaşlarımız hafta başı itibari ile çeşitli günlerde bize katılacaklar. Bazıları maça bir gün ya da iki gün kala ancak gelebiliyorlar. Ama çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

"ALLAH MUVAFFAK ETSİN"

Bugün kalbimiz millilerimizle. Milli maçımız var, hepimiz onlarda iyi şeyler, iyi sonuçlar bekliyoruz. Her zaman da iyi sonuç alıyorlar, onlara güveniyoruz. Kalbimiz, dileğimiz inşallah çok iyi bir netice olur. Buradan başarılar diliyorum, hocalarımıza ve oyuncularımıza. Allah muvaffak etsin.

"BARIŞ HAREKATIMIZIN ÜLKEM ADINA ÇOK İYİ GEÇMESİNİ DİLİYORUM"

Bu arada asıl güncel konumuz barış harekatımız. Barış harekatımızın ülkem adına çok iyi geçmesini diliyorum. Bütün askerlerimizin bunu hayırlısıyla en güzel şekilde bitirmesi en büyük temennimiz. Ülkemiz her zaman tarih boyunca bunlarla uğraştı. Ama dimdik ayaktayız. Hayırlısıyla istediğimiz şekilde bitirmemizi temenni ediyorum."