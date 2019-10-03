Fatih Terim'den Babel'e tepki! Oyundan çıkarken tebrik etmedi

Galatasaray'ın evinde PSG'ye 1-0 mağlup olduğu maçta gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ve eleştiriler sonrasında Instagram hesabını kapatan Babel'e, Terim'den de tepki gecikmedi. Tecrübeli çalıştırıcı oyundan çıkarken oyuncusunu tebrik bile etmedi.

03.10.2019 09:57
Fatih Terim'den Babel'e tepki! Oyundan çıkarken tebrik etmedi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi. Ancak tek bir isim; Ryan Babel, performansıyla herkesin tepkisini çekti. Öyleki oyundan çıkardığı Belhanda'yı tebrik eden Terim, Babel'e aynı davranışı yapmadı.

YILDA 4,3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Taraftarlar ise Belhanda'ya pas vermeyen ve beraberlik golünü adeta harcayan Babel'i sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Hollandalı yıldız gelen eleştiriler sonrasında çareyi Instagram hesabını kapatmakta buldu. İmza parası ve bonuslarla yılda 4,3 milyon euro kazanan Babel'in ilk 11'deki yeri de tehlikede. Gençlerbirliği maçında yedek soyunacak olan Hollandalı, milli arada da toparlanamazsa kulübeye mahkum olabilir.

ONYEKURU DÖNEBİLİR

Monaco'da yedeğe düşen yıldız oyuncu için Nijerya basınından sürpriz bir iddia geldi. Geçen sezon G.Saray'da kiralık oynayan ve bu yıl Monaco'ya transfer olan Onyekuru, sakatlık sonrası yedeğe düştü. AOI Football'ın haberine göre Onyekuru, Ocak ayında daha fazla forma giyeceği bir takıma kiralık olarak gitmeyi düşünüyor.

Nijeryalı yıldızın, Galatasaray'da mutlu günler geçirdiği için yeniden Aslan'a dönmek istediği kaydedildi. Onyekuru, geçen sezon attığı 14 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

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YORUMLAR (11)

  • BIYIKOĞLU:
    Gittigi hiç bir takıma ismi malolmayan sırf para düşünen bir futbolcu yarın ne leverpollu Babel ne Beşiktaşlı Babel nede GS li Babel olarak anilacak
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  • RAMİ:
    Ara transfere kadar ne yapıp edip ya Onyekuru yada onun yerini doldura bilecek kapasitede adam şart Galatasaraya
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  • AHMET:
    Takma kafana Babel zımparator seni tebrik etse ne olur etmese ne olur sen kendini kanıtlamış bir futbolcusun kimse senden yazdığı kitapta egolu havalı teknik bilgisi olmayan işi gücü etrafa bağırmak olan garip bir tip olarak bahsetmedi sen rahat ol Galatasaray taraftarı senin yanında . .
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  • ALİ VELİ:
    Ahmet salak salak konuşma la.Adam bencilliğinden kaç haftadır kazanamıyo galatasaray.Senin beğenmediğin Fatih hoca olmasa şampiyonluğu rüyanda görürsün futbol cahili.Efsane olanlarla gelip geçici parasına bakan topcuları karıştırma..
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  • ACUNBABADEULAN:
    BU ADAM GELMEDEN BIR CACIK OLMICANI SÖLEMİŞTİM BU ADAMI BİZE ONERENLERİN ALLAH BELASINI ADAM ZATEN AGIR VASITA BI ADAM GECEMIYOR DIKINE OYNUYAMIYOR ŞUT DESEN KALEYI BULMUYOR ANCA CEK VUR CEK VUR ONU NENEMDE YAPARRR BIRAKIN YA TÜM İYİ ADAMLARI GÖNDERDİNİZ ETTINIZ TAKIMIN ICINE. BIR DE HALEN BU TARAFTAR BU YONETIMIN NASI ARKASINDA ANLAMIYORUM
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  • 12345:
    TAKIM HÜCUMA GEÇERKEN EL FRENİ ÇEKİYOR YA İLLA Bİ TOPU AYAĞINDA TUTACAK İLLA DİKİNE DEĞİL YANLARA VERECEK PASI Bİ TOPU DURDURUP ETRAFINDA DÖNECEK
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