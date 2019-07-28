Fatih Terim'den Ali Koç'a olay gönderme: Şimdiden geçmiş olsun
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine cevap veren Fatih Terim, "Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. İnancımızı daha çok artıranlara tekrardan geçmiş olsun." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi. Gerekli bilgileri basına vereceğiz. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu değerli kaynakların nasıl heba edildiğini anlayacaksınız." sözlerine sosyal medya hesabından eski bir videosunu alıntılayarak cevap verdi.
"RÜTBEMİZ FARKLI"
Yaptığı paylaşıma "Arkadaşlar, biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür. Aramızda hala anlamayanlar varmış... O zaman bir kez daha..." yazan Terim, "Adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Rütbemiz de farklı. İnancımızı daha çok artıranlara tekrardan geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. Ben daha fazla konuşarak acıyı daha fazla artırmak istemiyorum." dedi.
-
Fatihin rakibi lokantacilar..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Fatih terimi adam olarak görenler benim gözümde adam değildirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Haram yiyici fatih terim şampiyon oldunuz sevinemediniz bile haksız haram var içinde o federasyon sana verdiği milyonları iade et yardımınıza cebinden yap prim Yapmaya çalışmaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Tam bir provokatör sün fatih. Taraftarı kışkırtıyorsunCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
Ya bu ezik fenev başarısızlıklarını gsye çamur atarak kapatmaya çalışıyorlar fenev bu senede şampiyon olmazsa ne koç kalir nede yanalCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
hoca boyunu aşarsan boğulursun. fenerbahçe seni sever nede olsa 6-o da hoca sendin sen fenere her zaman lazımsın.Cevap Yaz 22 64 Yayından Kaldır
-
mazide bir tarih yatar, tarihide fenerbahçe yazar. unuttunmu ahmet.1 Yayından Kaldır
-
Geçmişe mazi geleceğe gazi derler1 7 Yayından Kaldır
-
Antifiriz saygıdan kupamı kaldırmadılar. Ulan ayı bitime 3 hafta kala nerde görülmüş kupa kaldırıldığı. nasıl kaydı ama bizimkiler kadıköyde. :)) kudurun ayılar. .1 1 Yayından Kaldır
-
Fenerle derbi diye bişey yok artık Erman toroğlu öyle diyor çünkü biz kadıköyde kupa kaldırdık ama seve seve değil maalesef..9 2 Yayından Kaldır