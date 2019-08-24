Fatih Terim'den Adebayor transferine veto
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı ekibe önerilen deneyimli golcü Adebayor'un transferini veto etti.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek olan ve 10 transfer yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Falcao transferini bitirmesi beklenirken bu arada Terim'in veto ettiği isimlerde ortaya çıkıyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Geçen sezon Başakşehir forması giyen Togolo golcü Emmanuel Adebayor'un Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.
TERİM TRANSFERE ONAY VERMEDİ
Kulübe yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre; golcü futbolcu Adebayor Galatasaray'a önerildi. Fakat; teknik direktör Fatih Terim bu transfere onay vermedi, veto etti.