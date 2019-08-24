Fatih Terim'den Adebayor transferine veto

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı ekibe önerilen deneyimli golcü Adebayor'un transferini veto etti.

24.08.2019 13:48
Fatih Terim'den Adebayor transferine veto

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek olan ve 10 transfer yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Falcao transferini bitirmesi beklenirken bu arada Terim'in veto ettiği isimlerde ortaya çıkıyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Geçen sezon Başakşehir forması giyen Togolo golcü Emmanuel Adebayor'un Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.

TERİM TRANSFERE ONAY VERMEDİ

Kulübe yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre; golcü futbolcu Adebayor Galatasaray'a önerildi. Fakat; teknik direktör Fatih Terim bu transfere onay vermedi, veto etti.

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