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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.

23.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:13
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının sonrasında Beşiktaş da flaş bir karar aldı.

TÜM OYUNCULAR TESTE TABİ TUTULACAK

Siyah-beyazlı yönetim, koronavirüs testi yaptırmak için acil olarak harekete geçti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin direktifiyle, hastaneye başvuru yapıldı ve tüm oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi.

Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu

Haberin Videosu:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu

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Haber Yorumları (2)
KADIKÖY: Kardeşlerim yaptırın. Terim gol atamayınca köpürüyordu sizede bulaşmış olabilir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BUNAK: ÇALSIN DÜDÜKLER BAŞLASIN FUTBOL, KEYFİMİZ GELSİN LOO
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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