Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.
23.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:13
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının sonrasında Beşiktaş da flaş bir karar aldı.
TÜM OYUNCULAR TESTE TABİ TUTULACAK
Siyah-beyazlı yönetim, koronavirüs testi yaptırmak için acil olarak harekete geçti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin direktifiyle, hastaneye başvuru yapıldı ve tüm oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi.