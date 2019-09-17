Fatih Terim basın toplantısında İtalyanca konuştu! İşte o görüntüler

17.09.2019 20:36

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Fatih Terim de kritik maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Terim, "Geçen seneki davranışlarımızdan sonra bu sene kadromuzu bir oyuncu artırdık, grupta kimi çekersek çekelim aynı şartlarda mücadele etmiyoruz, yazın zaten gördünüz satmadan alamıyoruz, borçlar gibi türlü sorunlar yaşadık. Rakiplerimiz bu durumda değil. Brugge bu sene Mignolet transferi ile başladı. Gençler ve tecrübelileri iyi harman etmiş bir takım. Tehlikeli genç oyuncuları ve çok önemli forvetleri var. Dikkat etmemiz gerekecek. Futbol kültürü olarak da benzer bir yapıdayız. Onlar sahasında galibiyetle başlamak isteyeceklerdir ancak biz de aynı durumdayız. Hem keyifli bir futbol hem de bir galibiyetle ayrılmak niyetindeyiz. Hepimizin isteği bu" dedi.

"GRUPTA İLGİNÇ İŞLER OLABİLİR"

Bulundukları grubu da değerlendiren Fatih Terim, "Muhakkak ki grubumuz net herkese göre. Ama oyunlar sahada oynanıyor. Emek vereceksiniz. Masa başı veya kağıtta oynanmıyor, favorilere saygı duyuyoruz. Enteresan bir grup olabilir. Genk ve Cercle Brugge maçlarını izledim. Umut ediyorum ki iyi başlarız. Sonra Ali Sami Yen'de iki tane oynayacağız. Bakalım neler olacak? İlginç işler olabilir, futbol böyle bir oyun" açıklamasında bulundu.

"REAL MADRİD VE PSG ESKİ GÜNLERİNDE DEĞİL"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, gruptaki diğer iki takım Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in durumu hakkındaki soruya gülerek, "Tek sevindirici olay, rakiplerimiz eski halinde değil. Real Madrid de, Paris Saint-Germain de eski formunda değil. Tek tesellimiz o" diye konuştu. Öte yandan deneyimli teknik adam, kendisine İtalyanca yöneltilen bir soruya İtalyanca yanıt verdi. Tercüman da Fatih Terim'in konuşmasını çeviremeyince ortaya renkli görüntüler çıktı.