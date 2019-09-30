Fatih Terim, Babel'i kulübeye çekiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Babel'i Gençlerbirliği maçında yedek bekleterek hem dinlendirecek hem de mesaj verecek. Ayrıca Fenerbahçe derbisinde oyundan çıkarken yedek kulübesine tepki gösteren Feghouli de uyarılacak.

30.09.2019 11:15
Fatih Terim, Babel'i kulübeye çekiyor

Galatasaray'da rotasyon uygulaması yeniden devreye girecek. Fenerbahçe karşısında çok fazla mücadele etse de Falcao'yu topla buluşturamayıp son paslarda, vuruşlarda başarılı olamayan Ryan Babel birçok arkadaşı gibi derbide bekleneni gösteremedi. Yeni Malatyaspor deplasmanında Feghouli, Falcao, Lemina ve Mariano'yu ilk 11'e almayan Teknik Direktör Fatih Terim bu kez Hollandalı oyuncusunu kulübeye çekecek. Böylece yıldız futbolcu hem dinlendirilecek hem de bir mesaj verilecek.

EMRE MOR SAHNE ALACAK

Üst üste hiç dinlenmeden lig ve Şampiyonlar Ligi'nde görev alan Babel'i, Terim'in Gençlerbirliği maçında ilk 11'e alması beklenmiyor. Performans olarak da bekleneni henüz veremeyen Babel'in PSG maçında da süre alması beklenirken Başkent deplasmanında rotasyon yeniden devreye girecek ve Babel bu kez kulübede olacak. Sol kanatta görev yapmasına rağmen rakip yarı alanda çok dolaşan ve "Serbest oyuncu" gibi oynayan Hollandalı'nın yerine Emre Mor'un forma giymesi bekleniyor.

FEGHOULI REST ÇEKTİ

Tıpkı Babel gibi kanat oyuncusu olmasına rağmen yerini sık sık terk eden Feghouli konusunda da sıkıntı var. Derbide oyundan çıkarken yedek kulübesine tepki gösteren Cezayirli futbolcunun uyarılacağı öğrenildi. Solda Babel, sağda ise Feghouli, asıl mevkilerinden uzaklaştığı için Galatasaray'ın kanatları doğru düzgün çalışmamıştı.

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YORUMLAR (10)

  • VAR SİSTEMİ:
    FANATIK GALATASARAYLIYIM İSTER İNANIN İSTER İNANMAYIN LİGİN MK KOYULMUŞ YOK FATİH TERİ YOK KOÇ ALİ ARASINDA GEÇEN SÖZLER DİYALOGLAR BİLMEM NE KLÜPLER ARINDA GÖNDERMELER SEFA ÇEKEN ONLAR CEFA ÇEKEN BİZLER ARTIK BUNDAN FUTBOL BENİM İÇİN 4 5 SEVİYEDE KİMİN ŞAMPİYON KİMİN ŞAMPİYON OLCAGINI FUTBOL DEGİL PARA BABALARI BELLİ EDİYOR TFF DE FUTBOLDAN SORMULU BAKANINDA SAVCININDA ADALETİNDE HAKİMİNDE İDDACILARINDA YAYINCI KURUŞUNDA ALLAH BELASİN VERSİN
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  • EMREYE TOP VERMİYORLAR:
    Nerde hantal oyuncular varsa doldurmuşlar takıma boş pas yapmaktan başka ileri gidemiyor takım gidecek oyuncuya da top vermiyorlar Emreyi kimse beğenmese de şuanda takımı ileriye taşıyabilecek tek oyuncu
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  • ADINIZI YAZIN:
    BABEL çok agır kalıyor yetenekli olabilir ama ataklarımızı yavaslatıyor onun yerıne hızlıve seri adam gecebilen bır oyuncu oynamalı etkili kontraya cıkabilecek
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  • ASLAN:
    LAN 8 TAŞ SEN KENDİNE BAK GÖRDÜNÜZ GÖRECEĞİNİZ EN GÜZEL SEZON GERİDE KALDI ŞİMDİ ÇÖKÜŞ ZAMANI
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  • ATARLI:
    vaybe terimçik de ne akıllar varmış be neymiş efendim babel top atmıyormuş neymiş efendim feguli yerinde durmuyormuş adamı sorarlar sen kendin ve ekibin takımın başında sahada ve yerinde duruyormusunki futbolculara bagırıyorsun hani bir laf vardır balık baştan kopar diye o misali sen yerinde durku ceza alma sonrada futbolcularına laf söyle terimçik
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