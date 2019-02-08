Fatih Terim, Babasının Mezarını Ziyaret Etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün defnedilen babası Talat Terim'in mezarını ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in 6 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Talat Terim (94), Adana Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında annesi Emine Terim'in yanına defnedildi.
Fatih Terim, bugün İstanbul'a dönmeden önce ailesiyle birlikte babasının bulunduğu aile kabristanına gelerek, çiçek bıraktı, dua etti.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (16)
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Allah gani gani rahmet eylesin yakınlarına sabırlar versin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İşte yalan dünya ne getirdik ne götürecez hep sıramızı bekliyoruz tüm ölmüşlerimize gani gani rahmet diliyorum nur içinde yatsınlar mekanları cennet olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Basin sagolsun hemserimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesin..!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Her canli olumu tadacaktirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır