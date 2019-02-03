Babası Yoğun Bakıma Alınan Fatih Terim, Apar Topar Adana'ya Gitti
Alanyaspor ile 1-1 beraber kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınan babası Talat Terim için Adana'ya gitti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babasının rahatsızlığı nedeniyle özel uçakla Adana'ya geldi.
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in rahatsızlığı sebebiyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmayarak özel bir araçla stattan ayrıldı.
TERİM SOLUĞU HASTANEDE ALDI
Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geçen Terim, özel uçakla Adana'ya geldi.
Adana Havalimanı'nda yeğenleri tarafından karşılanan Terim, daha sonra Acıbadem Adana Hastanesi'ne geçti.
Talat Terim'in yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.
"DAYAN DEDEM"
Fatih Terim'in kızları Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından, 'Dayan Dedem' paylaşımında bulunurken, Buse Terim ise paylaştığı bir fotoğraftara 'Dua' yazdı.
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resimde bazı ip uçları elde ettim.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ALLAH acil şifalar versin imparatorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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allah şifaar versinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Allah Acil sifalar versinCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır