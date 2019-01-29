Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 89 Gün Sonra Türk Telekom Stadında!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından 89 gün sonra Türk Telekom Stadyumunda, Boluspor maçında kulübedeki yerini aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maçlık men cezasının ardından ilk karşılaşmasına geçtiğimiz hafta ligde deplasmandaki Göztepe maçında çıktı. Terim, cezasından sonra Türk Telekom Stadyumundaki ilk müsabakası ise Ziraat Türkiye Kupasındaki Boluspor maçı oldu.
SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN TERİM'E SEVGİ SELİ
Deneyimli teknik adam iç sahada en son 2 Kasım 2018 tarihinde Fenerbahçe derbisinde takımının başındaydı. Fatih Terim, bu tarihten tam 89 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nda takımının başında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca Terim'e tezahüratlarda bulundu.
Kaynak: İHA
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