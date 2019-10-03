Fatih Terim 6 ismin biletini kesti!

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray evinde PSG'ye 1-0 mağlup olmuştu. Maçta bazı oyuncular çok kötü performans sergilerken hem taraftarın hem de Fatih Terim'in dikkatinden kaçmadı, devre arası 6 isimle yollar ayrılacak.

03.10.2019 10:26
Fatih Terim 6 ismin biletini kesti!

PSG maçı sonrası Aslan'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrilmişken, Fatih Terim ve teknik heyet ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda 6 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.

DONK YOLCULAR ARASINDA

Sarı kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Donk ile yola devam etmeyecek. Nzonzi, Seri ve Lemina transferleri sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcunun ile yeni mukavele yapılmayacağı öğrenildi.

AHMET ÇALIK İÇİN TALİPLER VAR

Galatasaray'da forma şansı bulamayan isimlerden birisi de Ahmet Çalık... Adı Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor ile anılan 25 yaşındaki stoper için devre arasında gelecek teklifler değerlendirecek. Çalık'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

LINNES GERİ DÖNÜYOR

Cimbom, yaz transfer döneminde de ayrılığı gündeme gelen Japon sol beki Yuto Nagatomo ile yollarını ayıracak. Ara transfer dönemine Nagatomo için gelecek olası teklifleri değerlendirecek olan yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat önermeyeceği belirtildi.

EMRE VE MARIANO DA GÖNDERİLECEK

Emre Taşdemir de forma şansı bulamayanlardan... Geçen sezon ara transfer döneminde Bursaspor'dan kiralanan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı futbolcusu Mariano ile de yollarını ayırıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Brezilya'ya döneceği iddia edilen ve adı Sao Paulo ile anılan 33 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmama kararı aldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (20)

  • DURAN TEKERLEK:
    bence donk kalmalı ki psg maçında en iyilerden biriydi. kafanıza göre yazıyorsunuz. gerçeği yansıtmıyor. hadi ahmet çalık, nagatomo filan anlarım ama donk gönderilmez.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • GÖKTÜRK:
    FATİH TERİMDE GİTSİN 11 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKAN BU TAKIMA BİRDE YABANCI HOCA ALIN TAMAMEN YABANCI OLSUNLAR.SONRADA TÜRK FUTBOLU GELİŞMİYOR TABİ GELİŞMEZ.YABANCI KURALI DERHAL DEĞİŞMELİ FEDERASYON UYUMA EL AT BU İŞE
    Cevap Yaz 7 15 Yayından Kaldır
  • ULTRA ASLAN:
    HOCAM KUSURA BAKMA DA SENİN BİLETİNDE KESİLECEK YAKINDA. MAÇ KAZANAMIYORUZ ARTIK. HEP BAŞKASININ KURDUĞU TAKIMA GELDİN VE KAYMAĞINI YEDİN ARTIK SENDEN DE BİR ATAK BEKLİYORUZ. YOKSA BU İŞ BÖYLE OLMAZ.
    Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
  • ADIM:
    ya niye öyle kararlar alıyorsunuz. Türk medyasına göre siz Gururla yenildiniz. Lütfen rica ediyorum. Övünmeniz lazım adamları niye gönderiyorsunuz :)
    Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.