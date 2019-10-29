Fatih Terim 4 futbolcunun üstünü çizdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrasında bazı oyunculara tepki göstermişti. Terim'in tepki gösterdiği isimlerin Belhanda,Feghouli, Nagatomo ve Mariano olduğu öğrenildi.

29.10.2019 09:57

Beşiktaş derbisinde kötü bir futbol ortaya koyup sahadan 1-0 mağlup ayrılan G.Saray'da karşılaşma sonunda Fatih Terim'in açıklamaları gündeme bomba gibi oturdu. 90 dakika sonunda hatanın kendisinde olduğunu söyleyen Terim Ocak ayında operasyon yapacağını da bir kez daha tekrarladı.

TERİM'İN ÜSTÜNÜ ÇİZDİĞİ 4 İSİM BELLİ OLDU

Fatih Terim'in üstünü çizdiği isimlerin Belhanda, Feghouli, Nagatomo ve Mariano olduğu öğrenildi. Dört oyuncu için gelecek tüm teklifl er masaya yatırılacak. Rizespor maçında da bu isimlerin yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Bazılarına haksızlık etmiş olabilirim" sözlerinin ardından bu futbolcuların isimleri de merak edildi. Bu isimlerin Jimy Durmaz, Adem, Taylan, Emre, Şener ve Linnes olduğu belirtildi. Terim, genç oyuncularAtalay Babacan, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Recep Gül, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Gükay Güney'e de şans verecek.


VİDEO: Fatih Terim 4 futbolcunun üstünü çizdi
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YORUMLAR (6)

  • HEMEN KOVARDINIZ:
    HOCAMIZ FATİH TERİM TARAFTARA SÖVEN AŞAĞILIK BELHANDA GÖNDER DEĞİLSE TARAFTARIN ÖNÜDE NE SEN NE DE YÖNETİM DURABİLİR. BAŞKAN CENGİZ BİR SORUM VAR AYNI SORU TERİME DE, EĞER BELHANDA DENEN NE İDÜĞÜ BELİRSİZ TARAFTARA DA DEĞİLDE SİZE SÖVSEYDİ NE YAPARDINIZ
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  • BELHANDA İLE ŞİMDİ YOLLAR AYRILSIN:
    KARDEŞİM TAYLAN ANTALYALI DİYE SÜPER BİR GENÇ YETENEK ALDINIZ SERİ ADLI SÖZDE SPORCUYU OYNATACAĞINA ONU OYNAT ARTIK
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  • RECEP:
    sayın hocam yeter artık birazda gençleri konuşalım butakımın şuanda bile dışa ihtiyacı olmadığına inanıyorum gençlerimizin önünü açalım hem taraftar hemde yönetim ve teknik kadro görevinin tadını alsın bunlara nekadar takdik versenizde adamlar dinlemiyor çünki , hem oyun olarak yorgun, hemde maddi olarak toklar ve hesaba almıyorlar hoca gör artık bunları.
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  • BEKTAŞ:
    Adaletin olmadığı yerde huzur,huzurun olmadığı yerde de başarı asla olmaz.Hiç bir oyuncu kulübünden büyük değildir.Vermiyorsa formasının hakkını bileti kesilmelidir
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  • BELHANDA İLE ŞİMDİ YOLLAR AYRILSIN:
    FEGHUOLİ KENDİNE GELİRSE İYİ OLUR AMA KÜFÜRBAZ BELHANDA BAŞTA DİĞER ÜÇÜYLE EN GEÇ DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILSIN.
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