Fatih Terim 4 futbolcunun üstünü çizdi

29.10.2019 09:57

Beşiktaş derbisinde kötü bir futbol ortaya koyup sahadan 1-0 mağlup ayrılan G.Saray'da karşılaşma sonunda Fatih Terim'in açıklamaları gündeme bomba gibi oturdu. 90 dakika sonunda hatanın kendisinde olduğunu söyleyen Terim Ocak ayında operasyon yapacağını da bir kez daha tekrarladı.

TERİM'İN ÜSTÜNÜ ÇİZDİĞİ 4 İSİM BELLİ OLDU

Fatih Terim'in üstünü çizdiği isimlerin Belhanda, Feghouli, Nagatomo ve Mariano olduğu öğrenildi. Dört oyuncu için gelecek tüm teklifl er masaya yatırılacak. Rizespor maçında da bu isimlerin yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Bazılarına haksızlık etmiş olabilirim" sözlerinin ardından bu futbolcuların isimleri de merak edildi. Bu isimlerin Jimy Durmaz, Adem, Taylan, Emre, Şener ve Linnes olduğu belirtildi. Terim, genç oyuncularAtalay Babacan, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Recep Gül, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Gükay Güney'e de şans verecek.