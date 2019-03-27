Fatih Terim, 3 Yıldızı Bedava Getirmek İçin Çalışacak
Gelecek sezon için transfer edilecek isimleri düşünen Galatasaray'da Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Babel, Douglas ve Fatih Öztürk'ü takıma kazandırmak için çalışacak.
Transfer çalışmalarında yazın boşa çıkacak isimleri üst sıralara yazan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3 yıldızı bonservis maliyeti olmadan sarı kırmızılı takıma kazandırmak istiyor.
Genel Kurul'da yaşananlara kulağını tıkayan ve şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yazın bonservisi elindeki isimleri takıma kazandırmaya çalışacak.
Seçim belirsizliği yaşansa da kulübün 'sıfır bonservis' stratejisinde değişiklik olmayacak.
Akşam'da yer alan habere göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Akhisar'ın kalecisi Fatih Öztürk, Sivasspor'un sağ beki Douglas ve Fulham'ın yıldızı Ryan Babel, Galatasaray'ın gündemindeki yerlerini koruyor.
Bu isimlerin transferi halinde bonservis ödemeyecek olan Aslan, FFP'ye takılma riski de yaşamayacak.
Fatih Öztürk, Muslera'ya yedek olarak düşünülüyor. Mariano'nun satılma ihtimaline karşılık Douglas ismi ön plana çıkıyor. Kiralık sözleşmesi bitecek Onyekuru yerine de Babel seçeneği oldukça cazip geliyor.
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Milli takımın az parasını yemediCevap Yaz Yayından KaldırFATİH TERİM: KISKANMAYIN OLUM. . SENDE CALIS SENINDE OLSUNYayından Kaldır
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Yitzhak Ben-Zvi: 1952 yılında Knesset tarafından İsrail Devletinin babası olarak kabul edildi. Ben-Zvi aktif bir sionizm savunucusuydu ve Ukraynadaki sionist örgütü içinde bulunuyordu. Ben-Zvi Osmanlı İmparatorluğu devrinde Galatasaray Lisesinde öğrenim gördü. 1914 yılında Filistine dönseler de Osmanlı yetkililerince 1915 yılında kovuldular.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Satılması gerekenler. Belhanda, muslera, fernando, ömer bayram, muğdat çelikCevap Yaz Yayından KaldırGSLİ: Muslera gs ın efsanesidir bana göre satılmaması gerekir.Yayından Kaldır