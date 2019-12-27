: Fatih Terim, 2019 yılında haberlere en çok konu olan futbol adamı oldu

27.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:01

Türkiye'de dijital yayıncılığın bankası olarak kabul edilen ve tam 7 bin 732 Türk sitesini tarayarak elde ettiği verilerle önemli bir kaynak olan Habermetre, 2019 yılının bitmesine kısa bir süre kala haberlere en çok konu olan futbol adamlarını açıkladı.

BİRİNCİ SIRA FATİH TERİM'İN

Habermetre'nin hazırladığı rapora göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 226.632 habere konu olarak zirvenin açık arayla sahibi oldu. İkinci sırada ise, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yer aldı ve 145.834 habere konu olmayı başardı.

ERSUN YANAL ALİ KOÇ'U GEÇTİ

Listenin üçüncü sırasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal yer alırken, toplamda 131.400 haberde yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 110.441 habere konu olarak listede 4. sırada kendisine yer buldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 85.467 haberle listede kendisine 5. sırada yer bularak şaşırttı.

Habermetre'nin hazırladığı listede ilk 10 sırada yer alan futbol adamları şöyle;

1) FATİH TERİM: 226.632

2) ŞENOL GÜNEŞ: 145.834

3) ERSUN YANAL: 131.400

4) ABDULLAH AVCI: 110.441

5) ALİ KOÇ: 85.467

6) ÜNAL KARAMAN: 81.195

7) FİKRET ORMAN: 72.175

8) MUSTAFA CENGİZ: 55.748

9) AYKUT KOCAMAN: 44.596

10) AHMET AĞAOĞLU: 42.439

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