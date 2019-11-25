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Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı.

25.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:38
Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi

TFF 1. Lig ekibi , teknik direktör ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bulak'ın teknik direktörlüğe getirildiği belirtilerek, "Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır Türkiye'nin birçok önemli ekibinde görev alan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de 12 haftada toplandığı 19 puanla 7. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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